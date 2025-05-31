فرصة ذهبية لنيل رضا الله.. إليك أقوى وأجمل ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2025-1446 التي تفتح لك أبواب المغفرة والبركة

تُعد ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2025-1446 من أهم الوسائل التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة، التي وصفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنها “أفضل أيام الدنيا”. ويُستحب فيها الإكثار من الدعاء والتضرع لما فيها من مضاعفة للأجر والثواب.

أفضل ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2025-1446

العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة لا تتكرر إلا مرة كل عام، وهي أيام عظيمة تحتوي على يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، مما يجعلها موسم روحاني فريد يستحق الإحياء بالدعاء.

أجمل ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة 1446/2025

إليك مجموعة من ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2025-1446 التي يمكن ترديدها في كل وقت:

“اللهم اجعل أول يوم من ذي الحجة فاتحة خير، ووفقني فيها لطاعتك ورضاك.”

“اللهم اغسل قلبي من الذنوب، ونقّني من الخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.”

“اللهم ارزقني في هذه الأيام المباركة القبول، ولا تحرمني أجرها وخيرها.”

“اللهم اجعلني من العابدين الصادقين، وبلغني يوم عرفة وأنا مغفور الذنب، مقبول العمل.”

“اللهم لا تخرجني من العشر إلا وقد غفرت لي، ورزقتني من الخير ما لا يخطر على بال.”

فضل الدعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة

إن ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2025-1446 لها أثر عظيم على النفس والروح فهي: