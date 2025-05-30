طريقة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2025 والشروط المطلوبة

قدمت الحكومة الجزائرية منحة البطالة وذلك من اجل العاطلين عن العمل حيث تصل قيمة هذه المنحة نحو 100 دولار شهريا، حيث تهدف هذه المنحة إلي تحسين ظروف المعيشية نظرا ارتفاع الأسعار، تخفيف الضغط الاقتصادي علي بعض الفئات من اجل حياة كريمة بكل مواطن داخل البلاد، عبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع تابعونا.

خطوات التسجيل بمنحة البطالة بالجزائر 2025

من اجل التسجيل في منحة البطالة بالجزائر يرجي أن تتبع الخطوات التالية:

في بداية الآمر: زيارة الموقع الإلكتروني الخاص الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

ثم انقر علي أيقونة تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.

قم بالضغط علي أيقونة منحة البطالة بالجزائر.

قم بإدخال جميع البيانات الشخصية، ثم إرفاق كافة المستندات.

انقر علي زر تقديم الطلب.

في النهاية: يتم مراجعه جميع البيانات والوثائق من قبل الجهات المختصة بذلك.

شروط الحصول علي منحة البطالة في الجزائر 2025

يجب أن تتوافر علي جميع المواطنين الذين يريدون بالاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2025 والتي تتمثل في: