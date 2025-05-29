استقرار خادع؟.. سعر الذهب اليوم في الإمارات في منتصف تعاملات الخميس

يعتبر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم المواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث يعكس حالة السوق المحلي ويظهر مدى تأثره بالتغيرات العالمية، وفي ظل تقلبات السوق الدولية، شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا، لا سيما سعر الذهب عيار 21 الذي سجل حوالي 355.50 درهمًا.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم في الإمارات

تظهر أسعار الذهب اليوم في السوق الإماراتية حالة من التوازن، وتشمل القيم التالية:

عيار 24 يسجل 400.25 درهم

بينما عيار 22 سجل 370.75 درهم

أما عيار 21 يسجل 355.50 درهم

ثم عيار 18 يسجل 304.50 درهم

عيار 14 يسجل 235.75 درهم

عيار 12سجل قيمة 202.00 درهم

سعر الأونصة بلغ 12449.25 درهم

سعر الجنيه الذهب بلغ 2844.00 درهم

أما سعر الأونصة بالدولار هو 3320.60 دولار

ما الذي يؤثر على أسعار الذهب في السوق الإماراتية؟

يتحكم في حركة أسعار الذهب عدد من العوامل الاقتصادية أبرزها:

الأحداث الاقتصادية العالمية مثل تقلبات الأسواق المالية وأسعار النفط.

سعر صرف الدولار الأمريكي بما أن الذهب يُقيم بالدولار، فإن أي تحرك فيه ينعكس مباشرة على قيمته.

مستوى الطلب والعرض المحلي فكلما زاد الطلب محليًا، ارتفعت الأسعار.

استقرار حذر وتوقعات مستقبلية

رغم أن الأسعار لم تشهد تغيرات كبيرة مؤخرًا، إلا أن السوق يظل متأثرًا بتوترات عالمية قد تدفع الأسعار نحو الصعود مجددًا، ويُرجح أن يحافظ الذهب على مكانته كأحد أبرز أدوات التحوط في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يُبقي التوقعات الإيجابية قائمة.

نظرة مستقبلية على أداء الذهب

يرى محللون أن استمرار النزاعات التجارية الدولية، وخصوصًا بين القوى الاقتصادية الكبرى، قد ينعكس إيجابًا على أسعار الذهب خلال الفترات المقبلة، حيث يزداد إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كأصل آمن في ظل تذبذب الأسواق الأخرى.