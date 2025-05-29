“فور ظهورها”.. طريقة استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2025 الدور الأول.. عبر موقع نتائجنا

تسعى وزارة التربية والتعليم في العراق دائمًا لتحسين نظام التعليم وتحقيق قفزة نوعية في الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، لذا تم تخصيص موقع إلكتروني يُسمى موقع نتائجنا لإعلان نتيجة السادس الابتدائي بشكل سهل وسريع؛ مما يسهم في توفير الوقت والجهد على الجميع، إذ يعتبر هذا الصف نقطة تحول مهمة في مسيرة الطلبة التعليمية يؤهلهم للمرحلة المتوسطة عند اجتيازه.

كيفية استخراج نتيجة السادس الابتدائي من موقع نتائجنا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة السادس الابتدائي بسهولة من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني الذي تديره وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يُعد المنصة الأساسية للإعلان عن النتائج الامتحانية للطلاب في كافة المراحل الدراسية، وتتميز هذه الخدمة الإلكترونية بالسرعة والدقة في تقديم النتائج، لضمان أن يحصل كل طالب على حقوقه في نتائج الامتحانات الخاصة به؛ وتشمل الخطوات الأساسية للحصول على النتيجة:

الدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي التابع للوزارة. اختيار أيقونة النتائج الامتحانية الموجودة في الصفحة الرئيسية. تحديد المرحلة الدراسية الابتدائية. النقر على خيار الصف السادس. اختيار العام الدراسي الجاري 2024-2025. تحديد الدور الأول ضمن الخيارات المتاحة. إدخال رقم الجلوس بدقة، ثم النقر على أيقونة عرض النتيجة. تلك الخطوات يتم تحديثها سنويًا لضمان سهولة الاستخدام لجميع الطلاب العراقيين وأسرهم، وهو ما يساعد في نشر الخبرات التكنولوجية ويقلل من الاحتياج للذهاب إلى المدارس أو المديريات.

موعد إعلان نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2025

تشير التقديرات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية إلى أن نتيجة السادس الابتدائي لعام 2025 سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر يونيو المقبل، وتأتي هذه التوقعات بناءً على مراحل التصحيح والمراجعة الدقيقة التي تستغرق غالبًا ما بين أسبوع إلى أسبوعين.