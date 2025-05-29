بعد طول انتظار المؤسس عثمان الحلقة 193 تكشف أسرار خطيرة وتقلبات مثيرة في مصير الدولة العثمانية.. إليك تفاصيل العرض ومواعيده والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الدراما التركية التاريخية عرض المؤسس عثمان الحلقة 193 بشغف شديد، حيث تعد من أبرز حلقات الموسم السادس التي تشهد تصاعد درامي حاسم في مسار القصة، خاصة مع تصاعد المواجهات والتحالفات داخل أحداث العمل الذي يتناول تأسيس الدولة العثمانية بقيادة الغازي عثمان بن أرطغرل.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 كل يوم أربعاء الساعة 07:00 مساء بتوقيت تركيا والنسخة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

لكل من يبحث عن ترددات القنوات الناقلة لـ المؤسس عثمان الحلقة 193 إليكم أبرز الترادات الناقلة لمتارعة الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان.

قناة ATV التركية (عرض الحلقة باللغة التركية)

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 5/6

تردد بديل لقناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 5/6

أبطال المؤسس عثمان الحلقة 193

يضم الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان، وتحديدًا في الحلقة 193، نخبة من نجوم الدراما التركية الذين يقدمون أداءً لافتًا ومؤثرًا ومن أبرزهم:

بوراك أوزجيفيت في دور القائد عثمان بن أرطغرل.

أوزجي تورير في دور بالا خاتون.

دينيز حمزة أوغلو بدور بايندر باي.

يغيت أوشان في دور بوران ألب.

يوسف جوخان أتالاي في شخصية يونس إمري.

اعلان المؤسس عثمان الحلقة 193

وفقا للإعلان الترويجي لـ المؤسس عثمان الحلقة 193، فالجمهور على موعد مع أحداث نارية تشمل: