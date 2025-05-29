بعد طول انتظار المؤسس عثمان الحلقة 193 تكشف أسرار خطيرة وتقلبات مثيرة في مصير الدولة العثمانية.. إليك تفاصيل العرض ومواعيده والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الدراما التركية التاريخية عرض المؤسس عثمان الحلقة 193 بشغف شديد، حيث تعد من أبرز حلقات الموسم السادس التي تشهد تصاعد درامي حاسم في مسار القصة، خاصة مع تصاعد المواجهات والتحالفات داخل أحداث العمل الذي يتناول تأسيس الدولة العثمانية بقيادة الغازي عثمان بن أرطغرل.
موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193
موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 كل يوم أربعاء الساعة 07:00 مساء بتوقيت تركيا والنسخة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193
لكل من يبحث عن ترددات القنوات الناقلة لـ المؤسس عثمان الحلقة 193 إليكم أبرز الترادات الناقلة لمتارعة الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان.
قناة ATV التركية (عرض الحلقة باللغة التركية)
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 10796
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: HD
- تصحيح الخطأ: 5/6
تردد بديل لقناة ATV التركية
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12645
- الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- الجودة: HD
- تصحيح الخطأ: 5/6
أبطال المؤسس عثمان الحلقة 193
يضم الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان، وتحديدًا في الحلقة 193، نخبة من نجوم الدراما التركية الذين يقدمون أداءً لافتًا ومؤثرًا ومن أبرزهم:
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بوراك أوزجيفيت في دور القائد عثمان بن أرطغرل.
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أوزجي تورير في دور بالا خاتون.
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دينيز حمزة أوغلو بدور بايندر باي.
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يغيت أوشان في دور بوران ألب.
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يوسف جوخان أتالاي في شخصية يونس إمري.
اعلان المؤسس عثمان الحلقة 193
وفقا للإعلان الترويجي لـ المؤسس عثمان الحلقة 193، فالجمهور على موعد مع أحداث نارية تشمل:
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صراعات جديدة بين قبائل الأتراك وأعداء الدولة.
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قرارات مصيرية يتخذها عثمان تقلب الموازين.
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ظهور شخصيات جديدة تقود تحولات استراتيجية في مسار التأسيس.
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مشاهد درامية قوية بين عثمان وأفراد عائلته ستؤثر في قلوب المشاهدين.