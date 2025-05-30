كيفية فتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني من بيتك فقط على الموقع الرسمي onb-sd.com

يحرص بنك أم درمان الوطني دائما إلي تقديم جميع الخدمات المصرفية للمواطنين السودانيين، من ابرز هذه الخدمات إتاحة فتح حساب ببنك أم درمان الوطني أونلاين لجميع المواطنين المقيمين أو المغتربين دن الحاجة للذهاب إلي احد فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء السودان، تعد هذه الخدمة امنه تماما ومريحة لجميع السودانيين كما أنها تعتبر من الخدمات التي تتيح لجميع العملاء، حيث يجب إجراء هذه الخطوات والتي سنوضحها لكم عبر السطور التالية من هذا الموضوع ابقوا معانا.

خطوات فتح حساب في بنك أم درمان الوطني

من اجل إجراء عملية فتح حساب ببنك أم درمان يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

أولا: زيارة الموقع الإلكتروني ببنك أم درمان الوطني.

ثانيا: قم بالنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: انقر علي خانة التسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.

رابعا: قم بتعبئة استمارة الطلب من خلال إدخال جميع البيانات الشخصية.

خامسا: ارفق كافة الوثائق والمستندات.

سادسا: انقر علي أيقونة تقديم الطلب.

أخيرا: يتم مراجعه جميع البيانات والأوراق الخاصة بك ويتم تفعيل حساب خاص بك.

شروط فتح حساب في بنك أم درمان الوطني

يجب أن تتوافر بجميع المواطنين الذين يريدون فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم عدة شروط أساسية من أهمها: