رابط فتح حساب داخل بنك الخرطوم أون لاين دون زيارة الفرع بالرقم الوطني فقط

في إطار جهود بنك الخرطوم المستمرة علي تقديم افضل الخدمات البنكية للعملاء خارج وداخل الوطن، حيث يحرص إدارة بنك الخرطوم علي تحسين مستوي الأداء وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة تسهيلا الإجراءات والخدمة لعملائه حيث كانت هذه الخدمة متوقفه خلال الأشهر السابقة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة في السطور القادمة.

فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين 2025

قام بنك الخرطوم خلال الفترة القليلة الماضية بإعادة خدمة فتح حساب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الخرطوم، تعتبر هذه الخدمة هامه حيث توقفت هذه الخدمة خلال الأشهر الماضية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها السودان حيث تمثل هذه الخطوات في:

الدخول علي الموقع الإلكتروني ببنك الخرطوم.

ثم انقر علي أيقونة مستخدم جديد.

قم بكتابه النموذج بجميع المعلومات الشخصية والتي تتمثل في: الرقم الوطني، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني،الجنسية، تاريخ الميلاد.

يتطلب مراجعه جميع الشروط والأحكام، ثم انقر علي أيقونة الموافقة.

ثم اضغط علي أيقونة التالي.

قم بملء الاستمارات البنكية المخصصة بهذه الخدمة، ثم قم بتحميل صورة شخصية واضحة لك

انقر علي زر تقديم الطلب.

أخيرا: يتم استلام رسالة عبر البريد الإلكتروني باستلام الطلب بنجاح.

ضوابط فتح حساب ببنك الخرطوم بالرقم الوطني أونلاين

لكي تتمكن من فتح حساب بنك بالخرطوم أونلاين يجب أن تتوفر علي جميع العملاء هذه المستندات والشروط التالية: