“خلال الساعات المقبلة”.. نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق الدور الأول في جميع عموم المحافظات

تعتبر نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي من أكثر المواضيع التي تشغل اهتمام العائلات العراقية في كل عام، إذ تمثل هذه المرحلة نقطة فاصلة في مسار الطلاب الدراسي، وتؤسس للمرحلة المتوسطة من التعليم، ومع اقتراب موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق الدور الأول، يترقب أولياء الأمور والطلبة ظهورها بفارغ الصبر، خاصة في ظل التصريحات الرسمية التي تؤكد قرب انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق في أغلب المحافظات.

آخر مستجدات نتائج السادس الابتدائي 2025

أعلنت وزارة التربية العراقية أن أعمال التصحيح للدور الأول من امتحانات الصف السادس الابتدائي ما زالت جارية في بعض المحافظات، بينما انتهت بشكل شبه كامل في محافظات أخرى مثل الرصافة الأولى، الكرخ، وبغداد، ولم تحدد الوزارة موعدًا دقيقًا للإعلان النهائي، إلا أنها أكدت أن النتائج ستكون لا مركزية، أي تنشر من خلال كل مديرية تربية على حدة فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة النهائية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025

بمجرد إعلان النتائج، يمكن للطلبة وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للحصول عليها إلكترونيًا:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

الانتقال إلى قسم “نتائج السادس الابتدائي”.

تحديد السنة الدراسية “2025”، واختيار المحافظة المعنية.

إدخال اسم الطالب أو رقم الجلوس بدقة.

تحميل ملف الـPDF الخاص بالمحافظة، والبحث عن الاسم ضمن القائمة.

موقع “نتائجنا” وأهمية متابعته

يعتبر موقع “نتائجنا” من أبرز المنصات الإلكترونية التي يعتمد عليها الكثيرون في العراق للحصول على نتائج السادس الابتدائي، حيث يتيح تحميل ملفات النتائج بصيغة PDF لكل محافظة عند تفعيل الرابط، ويوفر واجهة سهلة وسريعة للبحث، ويتم إعلان النتائج تدريجيًا حسب المحافظات، وفي بعض المحافظات، تحتاج للبحث باستخدام الرقم الامتحاني، بينما يكفي الاسم في أخرى، لذا يجب متابعة الموقع الرسمي للوزارة وموقع “نتائجنا” بانتظام.

درجات المساعدة للصف السادس الابتدائي 2025

أكدت وزارة التربية أن الطالب الذي حصل على 45 درجة أو أكثر في مادة ما، يمكن أن يستفيد من درجات المساعدة ليرتقي إلى حد النجاح (50 درجة)، ما يسهم في اجتياز المواد التي كان متعثرًا فيها دون رسوب.

في الختام، تعتبر مسألة إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق الدور الأول من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة للطلبة وأولياء أمورهم، ومع استمرار الوزارة في العمل على التصحيح والتدقيق، يبقى الانتظار هو سيد الموقف إلى حين ظهور النتائج تدريجيًا عبر المحافظات.