“بالــاسم والرقم الامتحـــاني” التربية العراقية تُعلن نتائج السادس الابتدائي 2025 بالعراق (الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، الرصافة 1، الرصافة 2، الرصافة 3) خطوة بخطـــوة

يعتبر الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 الدور الأول في بغداد من أبرز المحطات التعليمية التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بقلق وترقب بالغين، نظراً لأهميتها القصوى في مسيرة الطلبة الأكاديمية، فقد وضعت وزارة التربية العراقية آليات متطورة لتسهيل عملية الحصول على النتائج من خلال المنصات الإلكترونية، وتحديداً منصة «نتائجنا»، التي تُعد الحل الأمثل لتوفير تجربة استعلام آمنة وسريعة، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط رسمي لاستخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 بالعراق.

نتائج السادس الابتدائي 2025 بالعراق

في ظل تسارع التحول الرقمي في العراق، أصبحت عملية الاستعلام عن النتائج أسهل وأسرع من أي وقت مضى، فبمجرد دخول الطلاب أو أولياء الأمور إلى منصة «نتائجنا» الإلكترونية، يمكنهم اتباع الخطوات التالية للحصول على نتائجهم بكل يسر وسهولة:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة «نتائجنا» أو موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار قسم «النتائج الامتحانية» من القائمة الرئيسية.

الضغط على رابط «نتيجة الصف السادس الابتدائي – الدور الأول 2025».

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب مثل: بغداد (الكرخ 1، 2، 3 – الرصافة 1، 2، 3).

تحميل ملف PDF الخاص بالنتيجة الذي يحتوي على كشوفات جميع الطلاب.

استخدام خاصية البحث داخل الملف (Ctrl + F) لإدخال اسم الطالب أو رقم الجلوس، مما يسهل الوصول إلى النتيجة بسرعة دون الحاجة إلى التصفح اليدوي.

مواعيد رسمية من وزارة التربية

تواصل وزارة التربية العراقية جهودها المكثفة لإتمام عمليات التصحيح والمراجعة بدقة متناهية، تحضيرًا لإعلان النتائج الرسمية في القريب العاجل، ومن المتوقع أن يتم رفع نتائج الصف السادس الابتدائي تدريجيًا للمحافظات الكبرى ومنها بغداد بجميع أحيائها (الكرخ 1، 2، 3، الرصافة 1، 2، 3) إضافة إلى محافظات مثل البصرة، ذي قار، كربلاء، ديالى، كركوك، وغيرها، وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان وصول النتائج إلى الطلاب وأولياء أمورهم بشكل منتظم وشفاف، مما يقلل من الازدحام والتأخير ويعزز من تجربة التعليم الرقمي المتطورة.