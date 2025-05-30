HERE.. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

حالة من القلق والتوتر يصاب بها أولياء الأمور بسبب تأخر ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الاول محافظة نينوى بالعراق، ولكنه من المتوقع ظهور النتائج بشكل رسمي بالأيام المقبلة وبالتحديد خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، وتعد هذه السنة واحدة من أهم السنوات الدراسية التي يمر بها طلبة المرحلة الإبتدائية لأن عند نجاحه يتم تصعيد بشكل تلقائي ورسمي للمرحلة المتوسطة بينما في حال رسوبه يضطر إعادة امتحاناتها مرة أخرى.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الاول محافظة نينوى

أكد مصدر موثوق أنه سيتم اعتماد نتائج السادس الابتدائي الدور الاول محافظة نينوى في القريب العاجل، حيث اقتربت عملية التصحيح والمراجعة من الإنتهاء لأنها أوشكت على الانتهاء كما أنه من المتوقع ظهورها بشكل رسمي خلال الأسبوع الأول أو الثاني من شهر يونيو القادم والذي لم يفصلنا عنه سوى أيام محدودة، وعلى الناحية الأخرى أكدت الوزارة أنه سيتم إتاحة جميع النتائج بشكل رسمي بكافة المدارس عقب اعتمادها من قِبل المسؤولين.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق 2025

من أجل التيسير والتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق للعام الدراسي 2025، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا الإلكتروني.

اختيار أيقونة النتائج الامتحانية.

تحديد المحافظة اسم المحافظة التي ينتمي الطالب إليها (نينوي).

اختيار المرحلة التعليمية (الابتدائية).

تحديد الصف الدراسي (السادس).

اختيار السنة الدراسية (2024-2025).

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

بالطبع، إليك نموذج خاتمة مناسبة لإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي – الدور الأول، تتضمن الإشارة إلى أن الإعلان سيستمر لباقي المحافظات:

وبذلك نكون قد عرضنا نتائج الصف السادس الابتدائي – الدور الأول للعام الدراسي الحالي للمحافظات التي أُعلن عنها رسميًا حتى الآن ونؤكد لأولياء الأمور والطلبة الكرام أن وزارة التربية مستمرة في رفع نتائج باقي المحافظات تباعًا خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من تدقيقها واعتمادها رسميًا نرجو من الجميع متابعة المنصات الرسمية للحصول على آخر التحديثات. مع تمنياتنا لجميع الطلبة بالنجاح والتوفيق.