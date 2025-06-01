ثبتها بخطوات بسيطة .. تردد قناة ميكي ماوس هيعيد ذكريات الطفولة 2025 على الرسيفر قبل العيد

تشكل فترة الطفولة خزينة من الذكريات التي تبقى راسخة في الوجدان مهما مضى الزمن، وتعد الرسوم المتحركة التي كنا نشاهدها في تلك الفترة جزءا لا يتجزأ من تلك الذكريات الجميلة ومن بين أبرز القنوات التي ارتبطت بذاكرة الكثيرين تأتي قناة ميكي ماوس، التي كانت تقدم محتوى ترفيهيا محببا للأطفال ويجمع بين المرح والتعليم.

قناة ميكي ماوس تعود من جديد

أعلنت قناة ميكي ماوس عن عودتها للبث مجددا الأمر الذي استقبل بحفاوة كبيرة من متابعيها القدامى، الذين وجدوا في هذا الخبر عودة حقيقية لأجمل لحظات الطفولة القناة التي توقفت لفترة عن البث تعود اليوم بتحديثات جديدة تشمل جودة الصورة والصوت، إضافة إلى محتوى مميز يراعي احتياجات الأطفال في العصر الحالي مع الحفاظ على طابعها الكلاسيكي المحبب، عودة القناة لم تثر اهتمام الأطفال فقط، بل جذبت أيضا الكبار الذين تربوا على محتواها، لتصبح محطة مشاهدة عائلية تعيد جمع الأجيال المختلفة حول شاشتها.

تردد قناة ميكي ماوس الجديد

في إطار التحديثات التي قامت بها إدارة القناة، تم تغيير التردد القديم وإطلاق تردد جديد لضمان جودة أفضل في البث، ويمكن متابعة قناة ميكي ماوس على القمر الصناعي نايل سات من خلال المعلومات التالية:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

القمر الصناعي: نايل سات

ينصح بإعادة ضبط جهاز الاستقبال وإدخال البيانات بشكل يدوي للحصول على القناة بجودة بث عالية.

محتوى متنوع يلائم جميع الأعمار

تواصل قناة ميكي ماوس تقديم باقة من البرامج التي تركز على الرسوم المتحركة العالمية المدبلجة إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التعليمية والمقاطع الترفيهية التي تنمي الخيال وتساعد في غرس القيم الإيجابية لدى الأطفال، وتتميز القناة بعرض محتوى خال من الإعلانات المزعجة، مما يجعلها خيارا آمنا ومفضلا لدى الكثير من الأسر.