بالرقم الأماني ur.gov.iq.. طريقة معرفة غرامات المرور الجديدة العراق 2025 منصة أور لتسديد الغرامة

يتعرض المواطنين بين الحين والآخر إلى المخالفات المرورية، حيث أطلقت الإدارة العامة للمرور في العراق خدمة جديدة من خلال منصة أور تسمح للمستخدمين بالإستعلام عن المخالفات المرورية وذلك بواسطة الرقم الألماني الخاص بالمركبة، بالإضافة إلى معرفة الغرامات المستحقة، ومن ثم دفعها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات الرسمية، مما يعكس جدية الحكومة العراقية نحو التحول الرقمي وتعزيز تجربة المواطن في التعامل مع الهيئات الحكومية، وسوف نعرض لكم طريقة معرفة غرامات المرور الجديدة العراق وذلك من خلال السطور القادمة.

طريقة معرفة غرامات المرور الجديدة العراق

يستطيع أصحاب المركبات في العراق معرفه غرامات المرور الجديدة بكل سهولة بواسطة منصة أور الإلكترونية عن طريق الرقم الألماني الخاص بالسيارة وحتى يتمكن المواطنين من الإستفادة من هذه الخدمة ما عليهم سوى تطبيق الخطوات التالية:

الذهاب بشكل مباشر إلى منصة اور الالكترونية هنا.

تسجيل الدخول من خلال تدوين البريد الإلكتروني ورقم الهوية وكلمة المرور.

اختيار خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية من خلال القائمة الرئيسية.

تدوين الرقم الالماني المخصص للمركبة في المربع المخصص لذلك بشكل دقيق.

النقر على أيقونة البحث حتى يتم عرض تفاصيل المخالفات المرورية المتعلقة بالسيارة.

عقب الإطلاع على جميع التفاصيل يمكن المتابعة حتى يتم إتمام عملية الدفع الإلكترونية مناسبة للمواطن.

شروط تسديد غرامات المرور عبر منصة أور

حتى يتمكن المواطنين من إتمام عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية ومن ثم تسديدها بشكل ناجح بواسطة الرقم الألماني في العراق يشترط مراعاة مجموعة من الشروط والضوابط الأساسية، وإليكم أبرزها كالتالي: