تاريخ عيد الأضحى هجري 2025 | العيد الكبير 2025 يوافق يوم كام؟

تتولى دار الإفتاء المصرية الإعلان عن رؤية هلال ذي الحجة ويتساءل الجميع عن تاريخ عيد الأضحى هجري، عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة ويقتضي المسلمين برؤية الهلال (برسولنا الكريم صلى الله عليه)، حيث يتوقف على رؤية هلال ذي الحجة أداء مناسك الحج وذلك في يوم عرفات المبارك، وسوف نستعرض معكم موعد عيد الاضحى لهذا العام الهجري 1446ه‍ فى السطور المقبلة.

تاريخ عيد الأضحى هجري

صرحت دار الإفتاء المصرية بشكل رسمي بأن يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا، وبالتالي سوف تكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق لتاريخ التاسع من ذي الحجة 1446 الموافق ميلاديًا 5 يونيو القادم، ليصبح أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025.

وفي ذات السياق جاء تصريح دار الإفتاء المصرية في رؤيتها للهلال وفقًا لما جاء في بيان المملكة العربية السعودية لتوحيد استطلاع هلال ذي الحجة وتوحيد مناسك الحج وفقًا للرؤية الشرعية، حيث توقفت رؤية الهلال الخاص بشهر ذي الحجة في السعودية انتظارًا لتصبح موحدة.

موعد هلال ذي الحجة

وفقًا للصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية فقد ولد هلال ذي الحجة مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:03 وثلاث دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة الموافق 29 ذي القعدة 1446ه‍.

ظهر الهلال الجديد في مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة عقد غروب شمس هذا اليوم بينما استمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة وفي مختلف محافظات الجمهورية ظهر لفترات تتراوح بين 40 إلى 49 دقيقة مما ساعد على إمكانية رؤيته بالعين المجردة وعلى مختلف المدن العربية والإسلامية تراوحت مدة بقائه ما بين 9 إلى 59 دقيقة.

التقويم الهجري

يعتمد التقويم الهجري أو الإسلامي على دورة القمر لتحديد الأشهر حيث تتخذه بعض البلدان مثل المملكة العربية السعودية تقويمًا رسميًا لها، وقد أنشأه الخليفة (عمر بن الخطاب رضي الله عنه)وجعل من هجرة (الرسول صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى المدينة تقويمًا للمسلمين ومرجعًا لأول سنة فيه.