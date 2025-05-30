هل ما زال ملك الفئة الاقتصادية؟|samsung galaxy a16 مميزات وعيوب مخفية في سامسونج

قامت سامسونج بالإعلان عن إصدار هاتف samsung galaxy a16 وهو هاتف اقتصادي بمزايا رائعة، تقدم سامسونج هاتفها الجديد بشاشة Super AMOLED توفر للمستخدم التقاط صور ممتازة عالية الجودة، مع كاميرا أمامية دقيقة لمحبي التقاط الصور السيلفي، وبطارية ضخمة لضمان استخدام طويل دون الحاجة للشحن المتكرر، وفيما يلي سنذكر أهم مزايا الهاتف مع عرض سعره.

أهم مزايا samsung galaxy a16

نستعرض لكم أهم تفاصيل samsung galaxy a16 مع توضيح أهم مزايا الهاتف:

يدعم شريحتين SIM.

يدعم شبكات 2G/3G/4G.

متوفر Bluetooth /Wi-Fi.

وزن الهاتف: 200 جرام.

الهاتف مقاوم للماء.

شاشة بحجم 6.7 إنش.

سطوع 800 شمعة.

خامة الهاتف: بلاستيك.

الذاكرة: يأتي الهاتف بسعة تخزين مختلفة 4/6/8GB.

يسمح بكارت ميموري ولكن مع استخدام شريحة فقط.

معالج Helio G

كاميرا: أمامية 13 ميجابكسل، وكاميرا خلفية 50 ميجابيكسل.

بصمة مع زر الباور.

بطارية 5000 مللي أمبير.

النظام: الأندرويد.

الألوان: الهاتف متاح بألوان أخضر، أزرق غامق، رمادي.

سعر جهاز samsung galaxy a16

إليكم أسعار الهاتف في مصر والسعودية والإمارات:

يتراوح سعر الهاتف في مصر بسعة تخزين 4 جيجا بسعر 7400 جنيه، والهاتف بسعة تخزين 6 جيجا سعره 8000 جنيه.

ويتراوح سعره في السعودية بسعة تخزين 4 جيجا بـ 500 ريال، والهاتف بسعة تخزين 6 جيجا 700 ريال.

وفي دولة الإمارات يتراوح السعر ما بين 420 درهم للسعة التخزينية 4 جيجا، بينما سعة 6 جيجا سعره 620 درهم.

عيوب هاتف samsung galaxy a16

رغم مزايا هاتف samsung galaxy a16 إلا هناك بعض الخيارات الغير متاحة في الهاتف ومنها: