القوة الحقيقية في الفئة المتوسطة! سعر و مواصفات Realme P1 Pro معالج قوي للالعاب بسعر لا يُنافس!

طرحت شركة ريلمي هاتف جديد ليكون منافس جيد للهواتف المتوسطة في السعر، وسنقوم بعرض سعر و مواصفات Realme P1 Pro، ويأتي هذا الإصدار بمواصفات قوية ومناسبة لأصحاب الميزانية المتوسطة، ويتوفر الهاتف بشاشة مميزة ليتيح للمستخدم رؤية جيدة للمقاطع، وبطارية بسعة كبيرة، وكاميرا أمامية بدقة عالية توفر لعشاق التصوير صور نقية ورائعة، وإليكم المواصفات الكاملة مع توضيح المزايا والسعر.

مواصفات Realme P1 Pro

الشرائح يدعم الهاتف شريحتين من نوع Nano SIM الشبكات التي يدعمها الهاتف 2G/3G/4G/5G خامة جسم الجهاز من البلاستيك هل الجهاز مقاوم للماء نعم الجهاز مقاوم للماء ـ شهادة IP65 الأبعاد 161.5 × 74 × 8.4 ـ ملم نوع الشاشة AMOLED منحنية ـ يوجد ثقب في المنتصف المعالج Snapdragon 6 Gen 1 الذاكرة 8+256 جيجا / 12+256 جيجا حجم الشاشة 6.7 إنش حدة السطوع حتى 950 شمعة – تعتيم PWM بـ 2160Hz الصوت سماعات ستيريو، وعازل الضوضاء الفيديو 4K/30fps – FHD/30/60/120fps – مع مثبت إلكتروني EIS الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل – فتحة عدسة F/2.4 الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل المعالج الرسومي Adreno 710 المستشعر جيروسكوب/ بوصلة/تسارع/ قرب الألوان أزرق/ أحمر نظام التشغيل Android 14 – واجهة Realme UI 5.0

سعر هاتف Realme P1 Pro

يتوفر هاتف Realme P1 Pro بسعة تخزينة 256 جيجا بالإضافة إلى 8 جيجا رام بسعر 16800 جنيه مصري، والهاتف بسعة تخزين 12 جيجا رام بسعر 17500 جنيه.

عيوب هاتف Realme P1 Pro

لكل جهاز مزايا تجعله ضمن اختيارات المستخدم، ولكن هناك بعض العيوب التي يجب توضيحها لكي يأخذ قرار الشراء بعد مراجعة كلا من المزايا والعيوب ومعرفة ما يناسبه: