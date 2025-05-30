هام للعراقيين حول أزمة رواتب موظفي كردستان والتقاعد المبكر

أكد مصدر مطلع في حكومة العراق، أن وزارة المالية والاقتصاد في كردستان تستعد في الوقت الحالي من أجل الرد على بيان المالية الاتحادية حول مستحقات الإقليم التي يأتي ضمن الموازنة المالية للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة الاتحادي أرسلت خطابًا بأن حكومة كردستان استلمت كافة مستحقاتها المالية من الموازنة العامة عن الـ 3 سنوات الأخيرة المتمثلة في 2023 و2024 و2025، مضيفًا بأنه غير قابلة لإضافة أي رواتب معنية بتغطية شهر أيار الجاري.

عرقلة صرف رواتب إقليم كردستان

وأضاف المصدر، أن مالية كردستان تستعد من أجل الرد على البيان المُعلن من قبل “الاتحادية”، فيما سيتم إصدار الرد في غضون الساعات القادمة، من أجل توضيح كافة المشكلات والتفاصيل المالية الخطيرة التي سيطرت على عرقلة عدم صرف الرواتب، خاصة مع تكرار أزمة الصرف الخاصة برواتب موظفي كردستان التي تتفاقم كل شهر، نظير الخلافات المزمنة بين وزارتي المالية والاقتصاد في كردستان، ولذا فمن المتوقع بوجود حلول جذرية تهدف إلى صرف رواتب شهر أيار دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.

إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر

وأوضح، أنه ضمن الاعتراضات المُعلنة فإنها شملت أليات التقاعد في الإقليم، ناهيك عن أن ذلك أدى إلى إحالة عدد من الدرجات العُليا في الدولة للتقاعد المبكر دون موافتهم إلى الشروط القانونية المعمول بها داخل الحكومة، بالإضافة إلى احتساب نسبة خصم 3% من قيمة رواتب المتقاعدين بأثر رجعي وذلك من 2014، مما يكون ذلك تزامنًا مع معادلة الرواتب مع المركز، وكذلك فإن الإيرادات الغير نفطية لا تمثل نسبة 50% من قيمة العائدات الفعلية.

موعد توزيع رواتب الموظفين بالعراق

أما عن موعد توزيع رواتب بالموظفين في دولة العراق، فيوافق يوم 21 من كل شهر ميلادي، ناهيك عن أن عمليات صرف رواتب موظفي الحكومة الإتحادية يختلف تمامًا مع حكومة الإقليم، نظرًا لأن كل جهة لها تمويلها الخاص المُعلن من قبل وزارة المالية، بحيث يتحصل عليه الموظف.