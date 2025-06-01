سعر سامسونج S24 الترا في مصر والسعودية والإمارات مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

دائما تفاجئ سامسونج عملائها بأقوى إصداراتها فإليكم سعر و مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra الجديد، فنجد أمامنا هاتف مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليمنح المستخدم تجربة فريدة وسلسلة، وإذا كنت من محبي التصوير فستجد كاميرا رباعية تمنحك صور أكثر نقاء، ويأتي الهاتف مع بطارية قوية بحجم 5000 أمبير، وسنقوم باستعراض أهم التفاصيل حول هاتف سامسونج ألترا إس 24.
مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra
|الأبعاد والوزن
|162.3×79×8.6 ملم – الوزن: 233 جرام
|شريحة الاتصال
|يدعم الشريحتين بتقنية Nano Sim
|الشبكات
|يدعم شبكات 2G/3G/4G/5G/+ NFC
|مقاوم للغبار والماء
|يستطيع مقاومة الماء تحت عمق متر ونصف ولمدة نصف ساعة
|S_Pen
|مدمج بالهاتف / 2
8 مللي ثانية تأخير
|خامة الهاتف
|جسم الهاتف من التيتانيوم بالإضافة إلى زجاج من نوع Gorilla Glass Armor
|حجم الشاشة
|6.8 إنش Dynamic LTPO AMOLED 2X – دقة QHD+ (3088×1440) – 120Hz +HDR10
|معالج الجهاز
|Adreno 750
|الذاكرة
|256GB + 12GB
512GB + 12GB
1TB + 12GB
لا يدعم الجهاز كارت الذاكرة
|الكاميرا الأمامية
|12MP – فتحة عدسة F/2.2
|الكاميرا الخلفية
|رباعية + 5 zoom/ 100 ديجيتال
12MPواسعة+ فلاش LDE
|الصوت
|ميكروفون عازل للضوضاء+ ستيريو
|الحماية
|بصمة antarasonic + 14 Android+ مزود بالذكاء الاصطناعي
|منفذ الشاحن
|USB+ دعم OTG
|المستشعر
|جيروسكوب+ بوصلة+تسارع+تقريب+ ضغط جوي
|الألوان
|أصفر تيتانيوم/ أسود/رمادي / بنفسجي
عيوب Samsung Galaxy S24 Ultra
إليكم أبرز عيوب هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra:
- لا يدعم كارت ذاكرة إضافي.
- الوزن ثقيل قليلا.
- سرعة الشحن كما هي.
- لا يتوفر رأس للشاحن ولا جراب.
سعر Samsung Galaxy S24 Ultra
يتوفر الهاتف بسعر مختلف حسب كل دولة:
- في مصر سعر الهاتف 56 ألف جنيه مصري.
- في السعودية يتراوح سعر الهاتف 3200: 4000 ريال حسب حجم الذاكرة.
- في الإمارات يتراوح سعر الهاتف ما بين 2900 : 3500 درهم إماراتي.