سعر سامسونج S24 الترا في مصر والسعودية والإمارات مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

دائما تفاجئ سامسونج عملائها بأقوى إصداراتها فإليكم سعر و مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra الجديد، فنجد أمامنا هاتف مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليمنح المستخدم تجربة فريدة وسلسلة، وإذا كنت من محبي التصوير فستجد كاميرا رباعية تمنحك صور أكثر نقاء، ويأتي الهاتف مع بطارية قوية بحجم 5000 أمبير، وسنقوم باستعراض أهم التفاصيل حول هاتف سامسونج ألترا إس 24.

مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

الأبعاد والوزن 162.3×79×8.6 ملم – الوزن: 233 جرام شريحة الاتصال يدعم الشريحتين بتقنية Nano Sim الشبكات يدعم شبكات 2G/3G/4G/5G/+ NFC مقاوم للغبار والماء يستطيع مقاومة الماء تحت عمق متر ونصف ولمدة نصف ساعة S_Pen مدمج بالهاتف / 2 8 مللي ثانية تأخير خامة الهاتف جسم الهاتف من التيتانيوم بالإضافة إلى زجاج من نوع Gorilla Glass Armor حجم الشاشة 6.8 إنش Dynamic LTPO AMOLED 2X – دقة QHD+ (3088×1440) – 120Hz +HDR10 معالج الجهاز Adreno 750 الذاكرة 256GB + 12GB 512GB + 12GB 1TB + 12GB لا يدعم الجهاز كارت الذاكرة الكاميرا الأمامية 12MP – فتحة عدسة F/2.2 الكاميرا الخلفية رباعية + 5 zoom/ 100 ديجيتال 12MPواسعة+ فلاش LDE الصوت ميكروفون عازل للضوضاء+ ستيريو الحماية بصمة antarasonic + 14 Android+ مزود بالذكاء الاصطناعي منفذ الشاحن USB+ دعم OTG المستشعر جيروسكوب+ بوصلة+تسارع+تقريب+ ضغط جوي الألوان أصفر تيتانيوم/ أسود/رمادي / بنفسجي

عيوب Samsung Galaxy S24 Ultra

إليكم أبرز عيوب هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra:

لا يدعم كارت ذاكرة إضافي.

الوزن ثقيل قليلا.

سرعة الشحن كما هي.

لا يتوفر رأس للشاحن ولا جراب.

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra

يتوفر الهاتف بسعر مختلف حسب كل دولة: