بموافقة مجلس الوزارء تعديل تنظيم الدعم السكني بالسعودية 2025 رسميًا.. طالع التفاصيل

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووافق المجلس على قرار الموافقة على تعديل تنظيم الدعم السكني، ويأتي هذا التعديل في سياق جهود المملكة المستمرة لتعزيز وتطوير البرامج ومبادرات قطاع الإسكان، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة المعيشة وتحقيق للتنمية المستدامة، وإليكم أبرز ما جاء به قرار الجلسة.

تعديل تنظيم الدعم السكني

أقر المجلس الوزاري على تعديل تنظيم الدعم السكني بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتحسين جودة حياة المواطنين بالمملكة من خلال تملك السكن المناسب، وشملت التعديلات الوزارية على التالي:

خفض سن الاستحقاق للدعم السكني من 25 عام إلى 20 عام.

إلغاء شرط الإعالة للمرأة المطلقة وتعديل شرط مدة الطلاق من خلال اللائحة التنفيذية بدلا من انتظار عامين للحصول على مسكن.

تم تقليص مدة التصرف السكني من 10 إلى 5 سنوات، لتيسير الاستفادة من الحلول السكنية بشكل مرونة لما يتناسب مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

إلغاء الدعم عن المواطن الذي يقدم معلومات وبيانات غير سليمة أو مضللة، تعزيزا لمبدأ الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأتت قرارات المجلس الوزاري في إطار تعزيز حياة المواطن السعودي، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

أعمال الجلسة واستعدادات الحج

كما تضمنت قرارات المجلس الوزاري خطط الاستعداد لموسم الحج 1446، والتشديد على أهمية مراعاة معايير الجودة والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، كما أعرب المجلس عن فخر المملكة بشرف خدمة الحرمين الشريفين واستقبال ورعاية الحجاج والمعتمرين.

الشؤون الإقليمية والتعاون الدولي

ناقش المجلس أخر التطورات الخاصة بالأوضاع الإقليمية والدولية، مع تأكيد المجلس على دعم القضية الفلسطينية، والدعوة إلى وقف الحرب والمطالبة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما تطرق إلى ضرورة القضاء على الإرهاب في مالي من خلال إطلاق برنامج إقليمي للتحالف الإسلامي العسكري، وأثنى المجلس على نتائج القمم الخليجية مع الصين والدول الآسيوية، وأشار إلى نجاح التعاون الثنائي في قطاع الطاقة مع دولة الكويت، بعد الاكتشاف البترولي الأخير في المنطقة المشتركة مع الكويت.