الجديد شديد اطلاق Oppo A5x 5G منافس الأيفون يزهل الجميع ضد الكسر بطارية عملاقة وشحن سريع جدا

تعد الهواتف الذكية واحدة من أهم الابتكارات التكنولوجية التي غيرت طريقة حياتنا اليومية، وتظهر شركة أوبو، المعروفة بتقديمها لمنتجات مبتكرة، تفوقًا في سوق الهواتف الذكية بشتى طرازاتها ومن أبرز تلك الطرازات هو Oppo A5x 5G، الذي يسعى إلى تلبية احتياجات المستخدمين في فئة الهواتف المتوسطة بأسعار معقولة مع توفير مزايا رائعة.

مواصفات هاتف Oppo A5x 5G

يعتبر هذا الهاتف من أكثر الهواتف التي يقوم بشراءها الطلبة والشباب للميزاته العديدة وامكانياته الكثيرة وخاصة جودة الكاميرا والفيديو وإليكم بعض هذه المواصفات

يتسم هاتف Oppo A5x 5G بتصميم عصري أنيق، مما يجعله جذابًا للمستخدمين الشباب يأتي الهاتف بهيكل مصنوع من البلاستيك، مما يساهم في خفة وزنه وسهولة حمله. يحوز الهاتف على شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة للأعين الألوان تظهر بشكل مبهج، وتقدم الشاشة وضوحًا جيدًا للصور والفيديوهات، مما يعزز من تجربة الترفيه.

تعد الأداء من أهم الميزات التي يبحث عنها المستخدمون في الهواتف الذكية، وهنا يأتي دور معالج الهاتف يستخدم Oppo A5x 5G معالج MediaTek Dimensity 700، الذي يعتبر خيارًا ممتازًا لتشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة يدعم الهاتف أيضًا تقنية الاتصال بشبكات الجيل الخامس، ما يمنحه سرعة استجابة عالية أثناء التصفح وتحميل الوسائط.

يتمتع الهاتف بذاكرة عشوائية سعة 4 جيجابايت، مما يسمح بالتعامل مع التطبيقات المتعددة دون مشاكل كذلك، توفر سعة التخزين الداخلي التي تتراوح بين 64 و128 جيجابايت إمكانية تخزين كميات كبيرة من الملفات والتطبيقات ولزيادة سعة التخزين، يمكن إدخال بطاقة microSD تصل سعتها إلى 1 تيرابايت.

كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رئيسية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع دعم فلاش LED

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

بصمة الإصبع موجودة على زر الباور.

شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة 720×1604 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز

معالج ميدياتك Dimensity 6300 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو

سعر هاتف Oppo A5x 5G

تم تسعير هاتف Oppo A5x 5G الجديد في الهند بشكل رسمي للنسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام، وهي النسخة الوحيدة المتاحة منه، بسعر يعادل 165 دولار أمريكي، وستبدأ المبيعات على الهاتف في الهند يوم 25 مايو .