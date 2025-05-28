قرار هام من وزارة التموين بشأن المخابز خلال عيد الأضحى المبارك

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، قامت وزارة التموين بإصدار عدة تعليمات هامة بشأن تنظيم مواعيد المخابز خلال عُطلة العيد، بما يتضمن ذلك توفير السلع والخدمات التموينية ناهيك عن الدقيق المزود للمخابز أمام كافة المواطنين في جميع المحافظات، مؤكدة أن العُطلة تستمر لـ 4 أيام متتالية لتبدأ من يوم 5 يونيو 2025 وتنتهي يوم 8 من شهر يونيو 2025 وهو ما يتضمن المخابز التابعة للقطاع العام والخاص.

تفعيل ألية عمل المخابز خلال عيد الأضحى

وأوضحت وزارة التموين في تعليماتها المُعلنه، أنه يُتاح لجميع المخابز الراغبة بالعمل على مدار عُطلة عيد الأضحى المبارك بتقديم طلب موجة إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات، يُفيد بالرغبة في العمل في هذه الأيام، من أجل القيام بإخطار شركة “سمارت” بتفعيل البطاقات واستقبال كافة العمليات التي تُجرى في هذه الفترة، مشيرة إلى أن أخر موعد لتقديم هذا الطلب سيكون غدًا الخميس 29 من شهر يونيو 2025.

إجراءات سير المخابز في عُطلة عيد الأضحى المبارك

وأضافت الوزارة، أن شركة الكروت الذكية، تعمل على إرسال أسماء المخابز الراغبة في العمل على مدار عُطلة عيد الأضحى المبارك إلى وزارة التموين، من خلال البريد الإلكتروني المُفعل للوزارة، مؤكدة أن الشركة لديها ألية تحديد كمية الدقيق المعنية بتشغيل هذه المخابز على مدار أيام 5 حتى 7 من شهر يونيو 2025، بما ستتكلف شركة تطبيقات الكروت الذكية بتعديل المواعيد المعنية بصرف حصص الخبز بحيث تبدأ من 12 صباحًا وتستمر إلى 2 ظهرًا، بالتنسيق التام مع مختلف مديريات التموين والتجارة الداخلية.