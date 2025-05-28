6 ابتدائي Iraq .. الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 دور أول من خلال موقع nataegna.net

يترقب جميع طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في العراق إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتائج 6 ابتدائي للدور الأول 2025، وذلك عن طريقة تحميل كشوفات الطلاب، باعتبار أن النتائج هي أمر في غاية الأهمية من اجل تقليل الضغط النفسي على الطلاب وذلك بعد عناء طويل في الدراسة.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2025

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن أن عمليات تصحيح أوراق الطلاب مستمرة عبر المؤسسات التعليمية والمدارس الحكومية وأشارت إلى أهمية اتخاذ الخبراء والمصححين الوقت المناسب لضمان حصول كل طالب على درجته الصحيحة وتجنب الأخطاء. وحين الانتهاء من حصر الدرجات سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر الموقع الرسمي وانتشار الخبر عبر الصفحات الرئيسية، مع التشديد على عدم الانجراف إلى الصفحات مجهولة المصدر والاعتماد على قناة أو موقع واحد صحيح وموثوق للاستعلام.

خطوات الاستعلام عن نتائج ستة ابتدائي 2025

اشتركت وزارة التربية والتعليم مع العديد من المواقع إلكترونية موثوقة ليستعلم الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 الدور الأول بكل سهولة وأمان وإليكم خطوات الاستعلام في السطور التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للاستعلام عن نتائج الطلاب من هنا.

اختر من الشاشة الرئيسية تبويب “الخدمات الإلكترونية”.

حدد من القائمة “نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025”.

حدد المحافظة التابع إليها الطالب.

قم بكتابة اسم الطالب رباعي والرقم الامتحاني في الخانات المخصصة لها.

اضغط على زر “بحث” لتظهر أمامك نتيجة الطالب بالتقييمات والدرجات.

تسعى وزارة التربية والتعليم العراقية إلى توفير بيئة مريحة للطلاب وأولياء الأمور من خلال توفير نتائج الطلاب بشكل إلكتروني عبر المواقع الرسمية.