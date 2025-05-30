6 ابتدائي iraq.. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق دور أول 2025 عبر nataegna.net فور ظهورها

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأخير منذ عدة أيام، والآن يبحث الآلاف من أولياء الأمور والطلاب عن رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق دور اول للإطلاع على النتائج فور الإعلان عنها، ويعد الصف السادس الإبتدائي من المراحل الانتقالية المهمة، حيث ينتقل الطالب بعدها إلى مرحلة دراسية جديدة، وفي هذا المقال سنقوم بتوفير رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإبتدائي.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق دور أول

للاستعلام عن نتائج الصف السادس للمرحلة الإبتدائية بالعراق الدور الأول، إليك خطوات بسيطة لاستخراج النتيجة وهي كالتالي:

يمكنك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، أو الدخول مباشرة إلى موقع نتائجنا.

تحديد المرحلة التعليمية المراد الاستعلام عن نتائجها.

اختيار الصف السادس.

إدخال السنة الدراسية الحالية.

قم باختيار المحافظة التابع لها مدرسة الطالب.

تسجيل رقم الجلوس والتأكد منه حتى لا تظهر نتيجة طالب آخر.

اختر “عرض النتيجة” وانتظار دقائق حتى تظهر النتيجة مع تفاصيل درجات كل مادة.

موعد نتائج الصف السادس الإبتدائي بالعراق

يترقب أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الإبتدائي موعد ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأخير، ولكن لم يتم الإعلان الرسمي عن موعد ظهور النتائج، وذلك لعدم اكتمال عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب والإنتهاء من مراجعتها نهائيا ورصد الدرجات ليحصل كل طالب على درجاته بدقة وشفافية، ليتم بعدها اعتماد النتائج رسميًا ونشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، حتى يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج إلكترونيا، ومع تزايد عمليات البحث عن النتائج قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير رابط رسمي للحصول على النتيجة بسهولة، وشددت وزارة التعليم على ضرورة سرعة استكمال عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ليتمكن كل طالب من الاستعلام عن نتيجته.