“الرابط من هنا” خطوات الاستعلام علي رقم جلوس الثانوية العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه يمكن للطلاب وأولياء الامور الاستعلام علي رقم جلوس الثانوية العامة 2025 بدء من اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، حيث يمكنهم بذلك التعرف على أرقام الجلوس وبيانات اللجنة والمدرسة التي سيؤدي بها الطلاب الامتحانات الخاصة بهم، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لأداء امتحانات الصف الثالث الثانوي لهذا العام الدراسي الحالي 2024-2025

رابط الاستعلام علي رقم جلوس الثانوية العامة 2025

أوضحت الوزارة بأنه تم إتاحة الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة بدء من اليوم، ليتمكن الطلاب من التعرف على رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية، وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت على النحو الآتي:

أولا يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

ثانيا من ثم يتم تسجيل الدخول للرابط الرسمي.

ثالثا الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد.

رابعا بعد ذلك يمكنك اختيار القائمة الرئيسية.

خامسا يتم الضغط على خانة الاستعلام عن رقم الجلوس.

سادسا إدخال اسم الطالب، ثم يتم الضغط على زر استعلام.

أخيرا عليك الانتظار قليلا لتظهر أمامك بذلك كافة البيانات الخاصة برقم الجلوس.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مصر

حددت وزارة التربية والتعليم المصرية، وفقا للجدول الزمني المحدد بوقت سابق، موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مصر لتكون بدء من يوم 15 يونيو المقبل للعام الحالي 2025 وتستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل 2025 والتي تكون لكافة الشعب الدراسي سواء شعبة علمي علوم أو شعبة علمي رياضة أو شعبة أدبي، علما بأن الأختبارات تبدأ الساعة 9 صباحا خلال الفترة المحددة.