سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 28-5-2025 وأسعار السبائك

شهدت أسعار الذهب حالة من الإستقرار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو 2025 بمختلف محلات الصاغة وعند أخر تحديثات تمت على الأسعار في التعاملات المسائية، نظير إمكانية التعرف على سعر الجرام الواحد من الذهب، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه كافة المواطنين وراغبي شراء الذهب.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

أما عن التحديثات المعنية بأسعار الذهب مع التعاملات اليومية في محلات الصاغة، فجاءت كما يلي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار “14” إلى 3077 جنيهًا بدون المصنعية.

وعن سعر الذهب عيار “18” سجل نحو 3956 جنيهًا للجرام الواحد.

أما عن عيار “21” بلغ نحو 4620 جنيهًا بدون إضافة المصنعية.

حتى أن عيار “24” بغ نحو 5300 جنيهًا للجرام الواحد دون إضافة المصنعية أو الدمغة الضريبية.

فيما أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو 36 ألف و920 جنيهًا بما تختلف القيمة المطبقة من محل إلى أخر.

أما عن السبيكة التي تزن “50” سجلت نحو 263 ألف و750 جنيه.

فيما أن أونصة الذهب بلغت نحو 164 ألف و100 جنيه وهي من وزن 31.1 جرام.

كما أن السبيكة ذات وزن “5” سجلت قرابة الـ 27 ألف جنيه.

وعن الذهب العالمي بلغ نحو 3304 دولار أمريكي.

قيمة مصنعية الذهب

أما عن قيمة مصنعية الذهب فتختلف من محل صاغة إلى أخر، وهو ما يقوم التاجر بتحديدها بناءً على نوع وحجم الذهب الذي يتم شراءه، فيما أن القيمة المصدق عليها تتراوح من 65 لـ 200 جنيه، فيما أن ذلك يتضمن قيمة الدمغة الضريبية كذلك المطبقة على أسعار المشغولات الذهبية.