كينج الفئة المتوسطة.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo A97 وسعره في مصر والسعودية

تسعى شركة Oppo إلى تقديم هواتف تجمع بين الأداء العملي والسعر المناسب، لتلبي احتياجات مختلف الفئات ومن بين هذه الهواتف هاتف Oppo A97 فهو خيار مثالي لمن يبحث عن تجربة استخدام سلسة وشاشة رائعة، دون الحاجة إلى دفع مبالغ طائلة، وإليكم فيما يلي أهم مواصفات الهاتف وسعره فى مصر والسعودية.

مواصفات هاتف Oppo A97

التصميم والشاشة أنيق وخفيف الوزن، يأتي بخامات بلاستيكية عالية الجودة، أما الشاشة IPS LCD وبحجم 6.6 بوصة، وبدقة + بدقة 2408 × 1080 بكسل. المعالج MediaTek Dimensity 810 (بتقنية 6 نانومتر) الذاكرة الذاكرة العشوائية (RAM): 12 جيجابايت، والذاكرة الداخلية: 256 جيجابايت. الكاميرا الخلفية عدسة رئيسية: 48 ميجابكسل (f/1.7) عدسة عمق: 2 ميجابكسل (f/2.4) الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل (f/2.0) رغم أن الكاميرات ليست احترافية، إلا أنها تؤدي الغرض وتلتقط صورًا بجودة مناسبة للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي. البطارية والشحن السعة: 5000 مللي أمبير، الشحن: سريع بقوة 33 واط، توفر البطارية أداء ممتازا ليوم كامل من الاستخدام المكثف دون قلق. نظام التشغيل النظام: Android 12 بواجهة ColorOS 12، واجهة أوبو تقدم تجربة استخدام مريحة وخصائص ذكية. مميزات أخرى مستشعر بصمة جانبي، دعم شبكات 5G ،مكبرات صوت ستيريو ،مقبس سماعة 3.5 مم.

سعر هاتف Oppo A97

يختلف السعر من سوق لآخر، لكن بشكل تقريبي، يبلغ سعر هاتف Oppo A97 حوالي:

في مصر: 12000 إلى 12,500 جنيه مصرى.

في السعودية: 850 إلى 950 ريال سعودي.

ملاحظة: الأسعار قد تختلف حسب المتجر والعروض المتاحة.

هاتف Oppo A97 يعد اختيار قوي في الفئة المتوسطة، يقدم أداء سلسًا، دعمًا لشبكات الجيل الخامس، شاشة ممتازة وبطارية قوية، ومناسب لمن يريد هاتفًا عمليًا وموثوقًا بسعر معقول.