أغلقوا المنازل.. الحكومة العراقية تصدر تحذير لجميع المواطنين الأن

كشف خبير الأرصاد الجوية، رياض القريشي، في تصريحات له اليوم الأربعاء 28 من شهر مايو 2025، عن وجود موجة من الغبار العاتمة بمناطق واسعة من البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الغبار تستمر لـ 48 ساعة قادمة تضمن كافة المحافظات العراقية، مؤكدًا أنها تتركز بشكل كبير بالمناطق الغربية، ناهيك عن الجوانب ذات المساحات الواسعة بما تشمل صلاح الدين ونينوى، مضيفًا أن الموجة تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى غد الخميس الموافق 29 من شهر مايو 2025.

حالة الطقس في العراق

وأكد القريشي، أن التوقعات تؤول إلى احتمال امتداد تأثير حالة الغبار بالمناطق الوسطى من البلاد، فيما تضمن كذلك أطراف بغداد عاصمة العراق، موضحًا أن شمول موجة الغبار إلى بعض المحافظات المتمثلة في المثنى وذي قار والبصرة المتأثرة بهذه الحالة من الموجات، لكن تبدأ في التقليل مع نهاية يوم الخميس، وعودة الأجواء إلى الإستقرار مرة أخرى، ولذا فيُرجى الحذر التام وعدم الخروج من المنافذ وغلق النوافذ بشكل محكم حتى لا تؤثر هذه الحالة الطقسية أثار سلبية على حياة المواطنين.

تصاعد الموجات وزيادة الغبار

وأضاف خبير الأرصاد الجوية، أن استمرار الجفاف داخل المناطق الواسعة من الدولة تتمثل في المناطق الكطعية، ناهيك عن تصاعد الغبار وزيادة نسبة كثافتها بشكل كبير، بالإضافة إلى الخطورة الكبيرة من هذه الظاهرة التي تؤثر على الصحة العامة، ولذا فإن حالة الطقس تزداد فيها الموجات بشكل كبير مع غياب الغطاء النباتي وكذلك التصحر، وعليه فإن مصالح الأرصاد ستقوم بنشر بيانات لحظية حول حالة الطقس من أجل أن يتعرف عليها كافة المواطنين في مختلف محافظات العراق.