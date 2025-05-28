“خطوة بخطوة الآن” طريقة تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 عبر منصة أور ur.gov.iq

زاد البحث مؤخرا للتعرف على طريقة تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية العراقية أنه يجب تحديث بطاقة التموينية بشكل دوري ومستمر ويكون ذلك في إطار ضمان استمرار الحصول على الدعم الغذائي، وأوضحت الوزارة أنه يتم تحديث البيانات إلكترونيا من خلال رابط منصة أور الإلكترونية من أي مكان دون عناء التوجه والذهاب لأي من المكاتب التموينية بالدولة والانتظار بالزحام.

طريقة تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025

أشارت وزارة التموين العراقية أنه يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي تمكن المواطنين من تحديث البطاقة التموينية 2025 في العراق وذلك عبر النقاط وتمثلت كما يلي:

الدخول على رابط منصة أور الرقمية.

ثم يتم اختيار القائمة من الرئيسية.

من ثم النقر على قسم التجارة والتموين.

الضغط على تسجيل الدخول للموقع.

بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق بشكل دقيق.

اختيار خانة تحديث بطاقة التموين من القائمة.

إدخال رقم البطاقة التموينية بشكل صحيح.

رفع المستندات اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات.

تحديد المحافظة التابع لها الشخص، وأخيرا انقر على زر إرسال الطلب.

شروط تحديث البطاقة التموينية لعام 2025 في العراق

يوجد بعض من الشروط المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية لعام 2025 في العراق والتي جاء أبرزها لتكون على النحو التالي: