الهاتف الاقتصادي.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A78 5G بتصميم أنيق وأداء قوي

يعد هاتف Oppo A78 5G من الأجهزة الاقتصادية المميزة التي تقدمها شركة أوبو، فأهم ما يميزها التصميم العصري والأداء الجيد والسعر المناسب لكافة الهواتف، حيث تم إطلاقه في يناير 2023، ويستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يدعم تقنيات الجيل الخامس مع مواصفات تناسب احتياجاتهم ومميزات غير موجودة في أي هاتف أخر، دعونا نتعرف سوياً على أهم ما يميز الهاتف ومواصفاته الجذابة التي تجعله مختلف عن أي هاتف أخر تابعونا.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A78 5G الاقتصادي

يمتاز الهاتف بأعلى التصميمات والأداء التقني التي يجعل المستخدمون يقدمون على شراؤه دون النظر للسعر إليكم المواصفات:

الشاشة 6,56 بوصة، دقة HD+، معدل تحديث 90 هرتز، نوع LCD. المعالج ميدياتك Dimensity 700، ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز. الذاكرة 8 جيجابايت RAM، 128 جيجابايت تخزين داخلي، مع دعم بطاقة microSD. الكاميرا الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل (رئيسية)، 2 ميجابكسل (عمق). الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل. البطارية يحتوي الهاتف على بطارية 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع 33 واط. نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة ColorOS 13. ألوان الهاتف متوفر باللون الأسود والأزرق والبنفسجي.

مميزات هاتف Oppo A78 5G

يدعم 5G و يوفر الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

يتميز بشاشة كبيرة ومعدل تحديث مرتفع.

بطاريته تدوم لفترة طويلة وتدعم الشحن السريع.

تصميمه عصري وله خيارات عديدة من الألوان الجذابة.

به مستشعر بصمة جانبي وتقنية التعرف على الوجه.

عيوب الهاتف

كان من الأفضل أن تكون الشاشة FHD+ لعرض أوضح.

كاميرا سيلفي متوسطة قد لا تلبي توقعات عشاق التصوير.

نظام تشغيل قديم فهو يعمل بنظام أندرويد 12 بدلاً من أندرويد 13.

لا يدعم تركيب شريحتي SIM وكارت الذاكرة معاً.

الأسعار المتوقعة للهاتف: