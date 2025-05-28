بجودة هائلة.. عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 على تردد القنوات الناقلة

مسلسل المؤسس عثمان من أروع المسلسلات التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة، ليكون هو من أنجح المسلسلات التاريخية التي حقق شهرة كبيرة، بالإضافة إلى أن ذلك يعود للأحداث النارية والمشوقة على مدار الـ 6 مواسم التي عُرض فيها المسلسل، وعليه فإن حلقة اليوم يمكنك متابعة القنوات الفضائية سواء بالغة التركية أو غيرها من اللغات الأخرى، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

متى يتم عرض حلقات المؤسس عثمان الموسم السادس

جاءت مواعيد بث حلقات المؤسس عثمان على القنوات الناقلة لتكون بعدة لغات مختلفة، بناءً على ما يأتي:-

يتم بث حلقات المؤسس عثمان على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

حتى أن الحلقات تأتي مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

ترددها يكون 12034.

بينما استقطابها عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد قناة ATV التركية

كما يمكنك متابعة الحلقات الخاصة بمسلسل المؤسس عثمان باللغة التركية، بناءً على البيانات الأتيه:-

قمر صناعي للقناة النايل سات.

تردد القناة 10796.

بينما استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

خطوات تثبيت قنوات المؤسس عثمان

ويمكنك القيام بتنزيل القنوات الناقلة للمؤسس عثمان، بناءً على الخطوات التالية:-