بأعلى جودة.. تردد قناة تنه ورنة 2025 على النايل سات وعرب سات على مدار اليوم

تعد قناة تنه ورنة من أبرز قنوات الأطفال المتاحة على الساحة، وواحدة من أفضل قنوات الأطفال المحببة لديهم لما لها من طابع خاص نظراً لما تقدمه من رسوم كرتونية شيقة تجذب الأطفال، حيث اجتمع فيها الترفيه والتعليم في محتوى هادف وممتع، تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية، الأناشيد، والبرامج التعليمية التي تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، تابعونا من خلال المقال التالي للتعرف على تردد القناة على الأقمار الصناعية والاستمتاع بما يعرض عليها.

تردد قناة تنه ورنة 2025

لضبط قناة تنه ورنة على جهاز الاستقبال لديكم يمكنكم استخدام الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11853.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11595.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبرز الأفلام الكرتونية على قناة تنه ورنة

تعرض القناة مجموعة من الأفلام الكرتونية المميزة، منها:

ماشا والدب: مغامرات الطفلة ماشا مع الدب في الغابة.

السمكة نيمو: قصة السمكة نيمو في رحلتها للعودة إلى وطنها.

سنو وايت والأقزام السبعة: تعرض قصة الأميرة سنو وايت مع الأقزام السبعة.

مغامرات بن تن: مغامرات الفتى بن الذي يمتلك ساعة سحرية.

أليس في بلاد العجائب.

الكابتن ماجد.

توم وجيري: المغامرات الكوميدية بين القط والفأر.

مازنجر: روبوت مازنجر في معركته ضد الأشرار.

أبرز الأناشيد والبرامج التعليمية على قناة تنه ورنة

تقدم قناة تنه ورنة مجموعة من الأناشيد والبرامج التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق، منها:

أناشيد التعلم: تعليم الأطفال الأبجدية والأرقام بطريقة ممتعة.

أغاني القيم والأخلاق: تعليم الأطفال أهمية الصدق، التعاون، والمشاركة مع الآخرين.

برامج تعليمية تفاعلية: تعزيز مهارات التفكير والإبداع لدى الأطفال.

مميزات قناة تنه ورنة