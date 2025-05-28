مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193..تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات بجودة عالية

قناة الفجر الجزائرية تقدم مجموعة من البرامج المميزة التي تعرض على القناة ومنها برنامج الصندوق الأسود بالإضافة إلى مجموعة من المسلسلات التاريخية المميزة ومنها مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وينتظر العديد من المتابعين لقناة الفجر الجزائرية متابعة الحلقات الجديدة لذلك يرغبوا تنزيل القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الكثير ولها شهرة كبيرة في الدول العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية

قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية من القنوات التي لها تأثير على المشاهد حيث تعرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الذي نال اعجاب الملايين لذا ينتظروا عرض المسلسل في يوم الخميس مترجم باللغة العربية على القمر نايل سات وعرب سات لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل القناة الفضائية على الأقمار الصناعية المتاحة.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية ياه سات

التردد: 12130

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

ما هي طريقة تثبيت قناة الفجر الجزائرية