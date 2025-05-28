رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025 برقم الجلوس

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني، كونها تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة راغبي التعرف على نتائجهم، بالإضافة إلى الإعلان عنها أصبح على وشك الاقتراب، نظير الانتهاء من تصحيح جزء كبير من أوراق الإمتحانات داخل مختلف المراكز المعنية بذلك على مستوى الجمهورية، فيما يمكنك الاستعلام عن النتيجة بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في عموم محافظات مصر، بناءً على ما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

ومن ثم قم بتحديد نتائج الشهادة الإعدادية.

القيام باختيار المنطقة التابع لها الطالب والطالبة.

فيما يمكنك إدخال رقم الجلوس في خانة البحث.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يتم في النهاية عرض تفاصيل النتيجة بمختلف الدرجات المتحصل عليها الطالب في هذه المرحلة الدراسية.

إجراءات الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

أما عن الإجراءات التي على إثرها يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وفقًا لما يلي:-