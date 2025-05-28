لينك استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق عبر منصة مظلتي 2025

يبحث العديد من العراقيين والعراقيات على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من منصة مظلتي حيث صرحت الوزارة في حالة ظهور نتيجة الرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات يمكن استخدام منصة مظلتي للتعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة التي لم يتم الإعلان عنها ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على الدعم في العراق.

طريقة استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يتساءل الكثير عن خطوات استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة عند ظهورها في العراق عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كما يلي بالتفصيل:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختيار خدمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك كتابة جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك تحديد المحافظة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

بعدها عليك اختيار الوجبة السابعة في حالة توفرها.

ثم بعد ذلك البحث ضمن قائمة أسماء المشمولين ويتم ذلك بعد إعلانها من وزارة العمل العراقية عبر المنصة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق