“اضبطها الان”تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي

تتصدر مواقع البحث الإلكتروني بمعرفة ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك من قبل الكثير من الأشخاص والتي من خلالها يتم بث القناة، حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من ابرز القنوات التي تبث الكثير من البرامج المتنوعة والمختلفة الخاصة بعالم البحار والمحيطات وأيضا الكوارث الطبيعية التي تحدث حول أنحاء العالم اجمع، بالإضافة إلي أنها تعد قناة منفردة عن غيرها من باقية القنوات الفضائية الأخري، كل ذلك يتم بثه عبر استخدام افضل الإشارات واعلي جودة، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنوضح لكم جميع التفاصيل والتي تتعلق بترددات القناة، أيضا خطوات تنزيلها علي شاشات التلفاز تابعونا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات

شاهد جميع البرامج والتي يتم بثها عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

عبر التردد التالي: 11411.

مؤشر استقطاب القناة: أفقي.

معامل ترميز: 27500.

مؤشر الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر ترددها علي العرب سات

يمنكم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال البيانات التالي والتي تتمثل في:

تردد القناة: 11804.

معدل استقطاب: أفقي.

معامل ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك علي التلفاز

لمشاهدة جميع البرامج والتي يتم بثها عبر شاشات التلفاز يرجي اتباع الخطوات التالية والتي جاءت علي النحو التالي: