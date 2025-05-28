بيان هام من وزير التموين بشأن المخابز.. التطبيق بدأ

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فارو، عن توجيه وزاري رقم 13 لعام 2025 وذلك بتاريخ 25 مايو 2025، بما يتضمن تنظيم عمل المخابز التموينية، وكذلك كافة الخدمات التموينية على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك، مع توفير الخبز والدقيق وكافة السلع التموينية الأخرى على مستوى المحافظات، فيما أنه مع قدوم العيد يتم منح المخابز التموينية سواء قطاع عام أو خاص إجازة تصل إلى 4 أيام متتالية، مشيرًا إلى أن هذه الإجازة تبدأ من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 وحتى الأحد 8 يونيو 2025.

إجازة المخابز في عيد الأضحى

وأوضح الدكتور علاء فاروق، أن المخابز التي لا ترغب في الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك، يمكنها تقديم طلب بالرغبة في استمرارية العمل على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك، مما تقوم المديرية التابعة لكل محافظة بإرسال إخطار إلى شركة الكروت الذكية من أجل أن يتمكنوا من مسايرة العمل لهذا المخبز في الإجازة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون نهايته غدًا الخميس الموافق 29 من شهر مايو 2025، ولذا وجب الإسراع في تقديم طلبات الرغبة بعدم الحصول على الإجازة.

عيد الأضحى المبارك والمخابز

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن شركة الكروت الذكية، تعمل على إرسال ملف الأكسيل الإلكتروني لكافة المديريات التابعة لمديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تُفيد بحصر كامل لكافة المخابز الراغبة في العمل على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما أن الوزارة تلتزم بتوفير حصة الدقيق المعنية داخل كل محافظة، وبالنسبة للإجازة الرسمية للمخابز تبدأ من يوم 5 يونيو وحتى يوم 8 يونيو 2025.