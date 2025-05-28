بورصة الدواجن اليوم..أسعار الفراخ في مصر الاربعاء 28 مايو 2025 وسعر كرتونة البيض

هناك العديد من التساؤلات حول أسعار الفراخ اليوم في جمهورية مصر العربية حيث يرغب العديد من المواطنين سواء من المستهلكين أو التجار التعرف على أسعار الفراخ والبط في يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 حيث يأخذ المستهلك قرار الشراء في حالة انخفاض السعر ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يريد الكثير التعرف على أسعار السلع الغذائية ومنها الفراخ والبط في الأسواق المصرية لذا سوف نقوم بتوضيح التفاصيل في مقال اليوم.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

يريد الكثير من المقبلين على الشراء التعرف على أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء من أجل معرفة حركة السوق في البيع والشراء لذا سوف نقوم بتوضيح أسعار الفراخ سواء فراخ بلدي أو فراخ بيضاء حيث يعتبر بديل اللحم الحمر مثل اللحم البقري أو اللحم الجاموس هي الفراخ والبط في الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء لذلك سوف نوضح لكم أسعار الفراخ اليوم كما يلي:

بالنسبة إلى الفراخ البيضاء لقد بلغ سعر الكيلو إلى 81 جنيه.

بينما وصل الفراخ البيضاء سعره للمستهلك في الأسواق إلى 91 جنيه.

الفراخ الساسو الحمراء لقد سجل سعر الكيلو في بورصة الدواجن ما بين 92 إلى 93 جنيه.

فيما تراوح سعر الفراخ للمستهلك ما بين 102 إلى 103 جنيه.

كما للعلم وصلت الفراخ البلدي في سعر الكيلو للمستهلك ما بين 119 إلى 120 جنيه.

ما هي أسعار البط اليوم

بالنسبة إلى البط البلدي لقد وصل سعر الكيلو إلى نحو 120 جنيه.

كما البط الفرنساوي لقد سجل سعر الكيلو حوالي 85 جنيه.

أما بالنسبة إلى البط المسكوفي تراوح سعر الكيلو بين 100 إلى 110 جنيه حسب الجودة والمنطقة.

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