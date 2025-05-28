استعلام معاش تكافل وكرامة.. هيتصرف قبل عيد الأضحى ؟

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول معاش تكافل وكرامة، كونه من أبرز المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، مما يتساءل شريحة كبيرة من المستفيدين، عن موعد صرف المعاش وما إذا كانت عمليات الصرف ستكون قبل عيد الأضحى المبارك أم لا، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه جميع المواطنين المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة في الدولة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2025، خاصة وأن المعاشات تأتي بقيمة الزيادة المصدق عليها مؤخرًا، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

قم بإدخال الرقم القومي على أن يكون ساري وصالح.

لابد من النقر على أيقونة “بحث”.

بحيث تتمكن من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش المستحق الحصول عليه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي، مما يُشير إلى عدم الصرف قبل عيد الأضحى المبارك، ناهيك عن أن إمكانية الحصول على المعاش المستحق يوم 15-6-2025، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على إيداع المستحقات المالية في مختلف الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين دون مواجهة أي مشكلة في الموعد المُحدد دون الإخلال بذلك، لكي يتحصل عليه كافة المشتركين في برنامج تكافل وكرامة.

من أين أحصل على معاش تكافل وكرامة؟

أما عن أماكن صرف معاش تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية، فجاء كما يلي:-