طريقة شحن شدات ببجي بالأيدي فقط..أحصل على 24000+ 8400 US بنقرة زر

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة طريقة أمن ومضمونة لشحن شدات ببجي، حيث تمثل أبرز الإلعاب الإلكترونية التي تمكن اللاعب من خوض التحديات والتأقلم مع الأساليب المبهرة التي تُحددها اللعبة، حتى أنه باستطاعته الحصول على جوائز وهدايا من خلال إجراء الشحن، وسنتعرف معًا على تفاصيل شحن باقة من الشدات بطريقة أمنة ورسمية.

خطوات شحن شدات ببجي

هناك بعض الخطوات التي تمكن اللاعب من شحن شدات ببجي موبايل، لأكبر عدد من الباقات بناءً على ما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع ميداس باي.

أو الدخول إلى موقع اللعبة الرسمي مباشرة.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الشحن.

اختيار “لعبة ببجي موبايل”.

ليتم بعدها إدخال رقم الأيدي.

تحديد الباقة التي ترغب في الحصول عليها.

فيما ستتمكن حينها من إدخال بيانات الدفع بطريقة أمنة ومضمونة.

في حالة الاكتمال ستتأهل من تحويل الباقة إلى حسابك الشخصي في اللعبة.

ما هي باقات شدات ببجي؟

أما عن الباقات التي يمكنك معرفتها عند شحن شدات ببجي موباي، التي توفرها اللعبة أمام كافة المستخدمين، بناءً على ما يأتي:-

في حالة شحن 60 شدة تكون قيمة الباقة 3 دولار.

أما إذا قمت بشحن 325 شدة تكون الباقة 22 دولار.

شحن 1800 شدة تبلغ قيمتها 55 دولار.

الباقة 3850 شدة بتكلفة 99 دولار.

خطوات تحديث لعبة ببجي موبايل

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بشحن شدات ببجي موبايل على هاتفك، بناءً على ما يلي:-