لولو عم بضيع..ظبط تردد قناة وناسة كيدز 2025 على نايل سات وعرب سات بأعلى جودة

قناة وناسة للأطفال 2025 من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى لائق للطفل حيث تعمل القناة الفضائية على تقدم أغاني تعمل على أسعاد الأطفال الصغيرة من خلال أغاني لولو التي تقدم أغاني شيقة وممتعة للأطفال على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا فواصل إعلانية مزعجة لذلك سوف نوضح التفاصيل المتاحة من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج التي تقدمها قناة وناسة.

مميزات قناة وناسة كيدز 2025

قناة وناسة من القنوات التي اشتهرت بتقدم أغاني لولو ومن أهمها أغنية لولو الشطورة وأغنية لولو عم بضيع وأغنية لولو صارت شرطية كما تقدم برامج غنائية مسلية للطفل الصغير حيث تقدم محتوى ترفيهي مخصص للأطفال كما تستهدف الفئات العمرية الصغيرة بمحتوى مميز كما تعرض جميع أغانيها بشكل مجاني على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة كيدز نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

ما هي خطوات تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال