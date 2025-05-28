لولو عم بضيع..ظبط تردد قناة وناسة كيدز 2025 على نايل سات وعرب سات بأعلى جودة

قناة وناسة للأطفال 2025 من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى لائق للطفل حيث تعمل القناة الفضائية على تقدم أغاني تعمل على أسعاد الأطفال الصغيرة من خلال أغاني لولو التي تقدم أغاني شيقة وممتعة للأطفال على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا فواصل إعلانية مزعجة لذلك سوف نوضح التفاصيل المتاحة من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج التي تقدمها قناة وناسة.
مميزات قناة وناسة كيدز 2025
قناة وناسة من القنوات التي اشتهرت بتقدم أغاني لولو ومن أهمها أغنية لولو الشطورة وأغنية لولو عم بضيع وأغنية لولو صارت شرطية كما تقدم برامج غنائية مسلية للطفل الصغير حيث تقدم محتوى ترفيهي مخصص للأطفال كما تستهدف الفئات العمرية الصغيرة بمحتوى مميز كما تعرض جميع أغانيها بشكل مجاني على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة كيدز نايل سات
- التردد: 11430
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
ما هي خطوات تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال
- قم بتشغيل التلفاز وجهاز الريسيفر ثم من خلال الريموت قم بفتح قائمة الإعدادات.
- اختيار البحث اليدوي مع تحديد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات مع تسجيل كافة بيانات التردد.
- كتابة التردد الصحيح مع نوع الاستقطاب ثم معدل الترميز مع معامل تصحيح الخطأ
- استخدم عملية البحث ثم عند ظهور قناة وناسة كيدز قم بحفظ القناة الفضائية ضمن قائمة القنوات الخاصة بك.