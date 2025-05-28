رابط “هنــــــــــــا” .. لـ تسجيل دخول في فضاء الأولياء عبر الموقع الرسمي لتربية الوطنية الجزائرية 2025

تسجيل دخول في فضاء الأولياء من الموضوعات التي تزايد أعداد الباحثين عنها من قبل أولياء الأمور حيث يرغبوا التواصل مع المدرسة عن طريق الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التربية الوطنية بالجزائر حيث أتاحت الحكومة الجزائرية خدمة التواصل مع ولي الأمر كذلك متابعة الطالب كما يمكن معرفة النتيجة النهائية في الاختبارات المدرسية عن طريق فضاء الأولياء لذا سوف نوضح لكم طريقة التسجيل في فضاء الأولياء للحصول على تلك الخصائص المتوفرة.

تسجيل دخول في فضاء الأولياء

هناك بحث متواصل حول طريقة تسجيل دخول في فضاء الأولياء ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على تلك الخدمة من وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر كما يلي بكل التفاصيل:

يشترط أن يكون لدى ولي الأمر رقم التعريف المدرسي الخاص بالطفل

لا بد من توفير رقم التعريف الوطني لولي الأمر أي رقم بطاقة التعريف الوطنية

يشترط وجود بريد إلكتروني صالح من أجل التسجيل.

كما يجب أن يكون التلميذ مسجل في مدرسة تابعة إلى وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

خطوات التسجيل في فضاء الأولياء