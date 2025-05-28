وزارة التربية الوطنية بالمغرب تكشف عن جميع تواريخ الامتحانات بعد التعديلات الأخيرة 2025

تواريخ الامتحانات من الموضوعات التي تزايد أعداد الباحثين عنها من قبل أولياء الأمور والطلاب حيث يرغب الطلاب والطالبات الاستعداد للامتحانات النهائية في الفترة المقبلة لذلك سوف نوضح للجميع تواريخ الامتحانات الإشهادية في المغرب لسنة 2025 من أجل الاستعداد الجيد لأداء الامتحانات النهائية في الفترة المقبلة في دولة المغرب.
تواريخ الامتحانات
لقد صرحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المواعيد الرسمية للامتحانات الإشهادية طبقاً لتعليمات الموسم الدراسي لعام 2024-2025 وذلك لجميع المراحل التعليمية لذلك فيما يلي التفاصيل الكاملة كالآتي:
- التعليم الابتدائي السنة السادسة الامتحان الموحد المحلي التاريخ 15 و16 يناير 2025
- كذلك الامتحان الموحد الإقليمي التاريخ 23 و24 يونيو 2025 بعد تأجيله من 19 و20 يونيو
- كما فروض المراقبة المستمرة سوف تكون من الفترة من 9 إلى 14 يونيو 2025
- كذلك التعليم الثانوي الإعدادي السنة الثالثة إعدادي الامتحان الموحد المحلي في التاريخ 15 و16 يناير 2025
- أما الامتحان الموحد الجهوي في يوم 17 و18 يونيو 2025
- فروض المراقبة المستمرة الفترة من 9 إلى 14 يونيو 2025
- كما التعليم الثانوي التأهيلي السنة الأولى بكالوريا الامتحان الجهوي الموحد في الدورة العادية 26 و27 مايو 2025
- كذلك امتحان الدورة الاستدراكية 30 يونيو و1 يوليو 2025
- السنة الثانية بكالوريا الامتحان الوطني الموحد الدورة العادية سوف تكون من 29 مايو إلى 2 يونيو 2025
- كما للعلم الدورة الاستدراكية من 3 إلى 7 يوليو 2025
موعد إعلان النتائج النهائية للامتحانات
- الدورة العادية في 14 يونيو 2025 أما الدورة الاستدراكية في 12 يوليو 2025
- كما المترشحون في الامتحان الجهوي الدورة العادية في 26 و27 مايو 2025
- أما للعلم الدورة الاستدراكية 30 يونيو و1 يوليو 2025
- كذلك الامتحان الوطني الدورة العادية سوف يكون من 29 مايو إلى 2 يونيو 2025
- كما الدورة الاستدراكية من 3 إلى 7 يوليو 2025.