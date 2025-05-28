وزارة التربية الوطنية بالمغرب تكشف عن جميع تواريخ الامتحانات بعد التعديلات الأخيرة 2025

تواريخ الامتحانات من الموضوعات التي تزايد أعداد الباحثين عنها من قبل أولياء الأمور والطلاب حيث يرغب الطلاب والطالبات الاستعداد للامتحانات النهائية في الفترة المقبلة لذلك سوف نوضح للجميع تواريخ الامتحانات الإشهادية في المغرب لسنة 2025 من أجل الاستعداد الجيد لأداء الامتحانات النهائية في الفترة المقبلة في دولة المغرب.

تواريخ الامتحانات

لقد صرحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المواعيد الرسمية للامتحانات الإشهادية طبقاً لتعليمات الموسم الدراسي لعام 2024-2025 وذلك لجميع المراحل التعليمية لذلك فيما يلي التفاصيل الكاملة كالآتي:

التعليم الابتدائي السنة السادسة الامتحان الموحد المحلي التاريخ 15 و16 يناير 2025

كذلك الامتحان الموحد الإقليمي التاريخ 23 و24 يونيو 2025 بعد تأجيله من 19 و20 يونيو

كما فروض المراقبة المستمرة سوف تكون من الفترة من 9 إلى 14 يونيو 2025

كذلك التعليم الثانوي الإعدادي السنة الثالثة إعدادي الامتحان الموحد المحلي في التاريخ 15 و16 يناير 2025

أما الامتحان الموحد الجهوي في يوم 17 و18 يونيو 2025

فروض المراقبة المستمرة الفترة من 9 إلى 14 يونيو 2025

كما التعليم الثانوي التأهيلي السنة الأولى بكالوريا الامتحان الجهوي الموحد في الدورة العادية 26 و27 مايو 2025

كذلك امتحان الدورة الاستدراكية 30 يونيو و1 يوليو 2025

السنة الثانية بكالوريا الامتحان الوطني الموحد الدورة العادية سوف تكون من 29 مايو إلى 2 يونيو 2025

كما للعلم الدورة الاستدراكية من 3 إلى 7 يوليو 2025

موعد إعلان النتائج النهائية للامتحانات