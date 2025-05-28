عرض مسلسل المؤسس عثمان ح 193 بجودة عالية .. عبر القنوات الناقلة

مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التاريخية التركية التي نالت إعجاب الملايين ولها شهرة واسعة في الدول العربية حيث هناك الكثير من محبي هذا النوع من المسلسلات يرغبوا التعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة رقم 193 لذلك سوف نوضح لكم موعد العرض وتردد القنوات الناقلة للمسلسل من أجل مشاهدة حلقات المسلسل القادمة.

مسلسل المؤسس عثمان

هناك مجموعة من التساؤلات حول مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة رقم 193 حيث نال المسلسل أعجاب الكثير من المتابعين ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذا سوف نقوم بتوضيح موعد العرض حيث يتم عرض المسلسل في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 7 بتوقيت تركيا كذلك في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر والسعودية على قناة ATV التركية كما في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية على قناة الفجر الجزائرية.

طريقة تنزيل القنوات الناقلة للمسلسل

يتم تنزيل القناة الفضائية المجانية عن طريق الضغط على القائمة من الريموت كنترول.

ثم بعد ذلك عليك اختيار تنزيل القناة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات

كذلك كتابة بيانات التردد مع معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب

ثم بعد ذلك عليك اختيار البحث على القناة الفضائية بعدها حفظ القناة.

تردد قناة ATV التركية 2025

التردد: 12054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية