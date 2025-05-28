تنبيهه هام .. رسميًا اخر موعد لقص الشعر للمضحي 2025 وموعد أول أيام عرفة

اخر موعد لقص الشعر للمضحي 2025 من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم العربي حيث يرغب العديد التعرف على موعد بداية شهر زى الحجة من أجل معرفة موعد العيد لأداء التضحية ومن المعروف بأن من ينوي التضحية لا بد من عدم قص الشعر حتى بعد أن يقوم بالتضحية لذا سوف نقوم بتوضيح آخر الأخبار عن موعد بدء شهر ذي الحجة في الفترة المقبلة.

اخر موعد لقص الشعر للمضحي 2025

للعلم هناك مجموعة من التساؤلات حول آخر موعد يتم فيه قص الشعر للمضحي لذلك سوف نوضح لكم موعد رؤية هلال ذي الحجة حيث من المفترض معرفة غرة شهر ذي الحجة اليوم الثلاثاء 27 مايو لعام 2025 لذا فإن آخر موعد لقص الشعر للمضحي مرتبط بهلال هذا الشهر كما يستحب لمن نوى الأضحية أن لا يقص شعره ولا أظافره بدء من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة طبقاً للحسابات الفلكية فإن غرة شهر ذو الحجة 1446هـ توافق مع يوم الأربعاء 28 مايو 2025

موعد يوم عرفة 2025

في بداية الأمر يوافق يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ومن المفترض أن يكون الخميس 5 يونيو 2025 هو يوم عرفات كما يعد هذا اليوم من أعظم أيام العام ويستحب فيه الصيام لغير الحاج كما موعد عيد الأضحى المبارك هو العاشر من ذي الحجة كما يوافق الجمعة 6 من شهر يونيو 2025 كما تبدأ فيه مناسك الذبح وتستمر أيام التشريق حتى الإثنين 9 من شهر يونيو 2025.