الاتحاد في الصداره بالتفوق على الجميع .. ترتيب الدوري السعودي 2025

تصدر ترتيب الدوري السعودي عمليات البحث خلال الساعات الاخيرة الماضية وذلك من قبل جميع محبي ومتابعي كرة القدم السعودية حيث انتهت مباريات الجولة الاخيرة في دوري روشن للمحترفين وتم تحديد الفرق السعودية المتأهلة لدوري ابطال اسيا حيث تأهلت ثلاث فرق للبطولة القارية في الموسم المقبل وخلال السطور التالية نكشف المزيد حول ترتيب الدوري السعودي وترتيب هدافي الدوري السعودي لهذا الموسم بعد ختام مباريات الجولة الختامية في الدوري السعودي.

ترتيب الدوري السعودي

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول ترتيب الدوري السعودي حيث انتهت مباريات الجولة الختامية في الدوري السعودي حيث ظل صراع المنافسة بين الفرق الاربعة وأصحاب المراكز الأولى في الدوري السعودية حتى نهاية مباريات الجولة الأخيرة واستطاعت ثلاث فرق التأهل إلى منافسات دوري أبطال آسيا الموسم القادم حيث يشارك نادي الاتحاد والأهلي والهلال حيث احتل الهلال والاتحاد صدارة ووصافة الدوري السعودي بينما يشارك الأهلي كونه حاملًا لقب بطولة نخبة آسيا.

الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 هدف.

الهلال في المركز الثاني برصيد 75 نقطة.

النصر في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

القادسية في المركز الرابع برصيد 68 نقطة.

الأهلي في المركز الخامس برصيد 67 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

شهد صراع ترتيب هدافي الدوري السعودي منافسة شرسة خلال الجولة الاخيرة حيث اختتمت مباريات الدوري السعودي يوم أمس الاثنين الموافق 26 مايو 2025 وتصدر رونالدو ترتيب هدافي دوري روشن السعودي لهذا الموسم.