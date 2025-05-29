للقطاع العام والخاص الأردني .. موعد بداية عطلة عيد الاضحى 2025 ومدتها بالتفصيل

قد اوضحت الجهات المختصة فى الأردن عن موعد عطلة عيد الاضحى المبارك، والتي تعتبر من العطلات الهامة التي سوف يحصل عليها المواطنين الأردنيين والتي سوف يتم التعامل بها بشكل رسمي، وقد اوضحت الجهات المختصة الاردنية بأنها سوف تكون بدأ من يوم الخميس الموافق الخامس من شهر يونيو المقبل وذلك وفقًا لما صدر من مركز الفلكي.

عطلة عيد الاضحى

قد اشارت الجهات الاردنية المختصة عن عطلة عيد الاضحى بشكل رسمي، وعلى ان يكون الموعد الخاص بالعطلة الرسمية في يوم الخامس من شهر يونيو المقبل، وعلى ان يستمر وحتي اليوم التاسع من ذات الشهر، وبهذا الامر قد يكون العطلة رسمية لجميع المواطنين بداخل الادرن وبشكل رسمي، وقد أوضحت الجهات المختصة بانه لا يوجد اي تغيرات او اختلافات عن المواعيد المحددة عن المركز الفلكي الدولي، وما هو غير ذلك لا يجب ان يتم التعامل من خلاله او الاخذ به فى الاعتبار على الاطلاق.

عدد ايام عطلة الاضحى للقطاع العام

قد اوضحت الجهات المختصة المصرية عن العديد من الايام المخصصة التي سوف يحصل عليهم جميع المواطنين فى القطاع الحكومي، وقد اشارت ايضا بان هذه القطاعات التي سوف تتمتع بالاجازة هي مراكز الشرطة وجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وايضا المستشفيات وعلى ان يتم العمل بالمناوبات بها وحتي الانتهاء من اجازة عيد الاضحى المبارك، وهذا الامر من اجل استمتاع جميع المواطنين باجازة عيد الاضحى بدون توقف الخدمات الحكومية بشكل رسمي فى الاردن على الاطلاق، وعلى ان يتم تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مستمر ايضا.