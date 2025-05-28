متي عيد الاضحى المبارك؟ .. مجلس الوزراء العراقي يكشف عن تفاصيل أول أيام العيد 2025

متى عيد الاضحي المبارك؟ قد ارتفعت عدد التساؤل المستمر على العديد من المواقع المختلفة بداخل العراق حول موعد اجازة عيد الاضحى، وقد اشارت الجهات المختصة بان القرارا الخاص بالمركز الفلكي الدولي قد اعلن بشكل رسمي على ان يكون اول ايام عيد الاضحى المبارك فى كافة الدول العربية هو يوم السبت الموافق اليوم السابع من شهر يونيو المقبل.

متي عيد الاضحى المبارك؟

متي عيد الاضحي المبارك؟ قد ارتفع التساؤلات المستمرة عن اول ايام عيد الاضحى المبارك، والتي تعتبر من الاجازات الرسمية التي سوف يحصل عليها العاملين والمواطنين فى القطاع الخاص والقطاع الحكومي بداخل العراق، وقد اشارت الجهات المختصة على ان يتم التعامل بشكل رسمي مع الاجازة المحددة فقط من الوزارة، والتي قد اعلانتها الجهات المختصة على ان تكون خامسة ايام فقط لجميع المواطنين فى مختلف الانحاء والقطاعات بداخل العراق.

كم عدد ايام اجازة العيد فى العراق

قد اوضحت الجهات العراقية المختصة على ان تكون عدد ايام الاجازة المعلن عنها خامسة ايام فقط، وعلى ان يحصل عليها جميع المواطنين فى القطاع الخاص والقطاع الحكومي ايضا، واشارت ايضا على ان يتم التعامل بشكل رسمي من خلال الجهات المختصة، وان فى حالة تمديد الاجازة سوف يتم الاعلان عنها لجميع المواطنين العراقيين، وما هو غير ذلك لا يجب ان يتم التعامل به على الاطلاق، لهذا الامر يرجي ان يتم متابعة جميع المواقع المخصصة للوزارة فقط، من اجل التعامل مع القرارات الرسمية المخصصة من الوزارة، وما هو غير ذلك يجب ان لا يتم الاتخاذ به بداخل دولة العراق.