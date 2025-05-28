يا ترى هتكون كام يوم؟ .. اجازة عيد الاضحى المبارك مصر 2025 تبدأ وتنتهي في هذا التاريخ

قد يتساءل العديد من المواطنين المصريين عن موعد اجازة عيد الاضحى المبارك مصر بعد تحديد رؤية هلال شهر ذى الحجة الذي قد تم الاعلان الرسمي عنه من خلال بضع ساعات فقط، فقد تم توضيح الاجازة الرسمية الذي سوف يحصل عليها كافة المواطنين والموظفين والتي سوف تكون بشكل رسمي وقاطع، وفى حالة تحديد مواعيد اخرى للاجازة سوف يتم الاعلان عنها.

اجازة عيد الاضحى المبارك مصر

قد تم تداول العديد من التساؤلات المستمرة على منصات التواصل الاجتماعي وايضا جوجل حول اجازة عيد الاضحى المبارك مصر، وقد اشارت الجهات المختصة المصرية، بان سوف يتم الاعلان الرسمي عن الاجازة المحددة فى حالة تمديدها وقد اعلنت ايضا على ان تكون الاجازة بدأ من يوم الخميس الموافق الخامس من شهر يونيو المقبل وحتي يوم الاثنين الموافق اليوم التاسع من شهر يونيو المقبل، وعلى ان يتم العودة الى العمل مرة اخرى فى يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر يونيو المقبل.

كم عدد ايام اجازة عيد الاضحى

قد اشارت الجهات المصرية المخصصة بان عدد ايام اجازة عيد الاضحى المبارك سوف تكون 5 ايام فقط، وعلى ان يكون هذا القرار بشكل مبدئي، وسوف يتم الاعلان الرسمي عن الاجازة بعد ان يتم اعتمادها بشكل رسمي من خلال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، وفى حالة لم يتم صدور اي تعليمات جديدة بشان هذا الامر سوف يتم اعتمادها على ان تكون عدد ايام الاجازة فقط هما 5 ايام فى جميع القطاعات الخاصة والحكومية.