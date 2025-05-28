الحلقة الجديدة هتنزل خلال ساعات فقط عبر تردد قناة الفجر الجزائرية “قيامة عثمان 193”

استمتع الأن بالحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية، والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم القنوات المتميزة على الاطلاق في عالم عشاق التركي، بالأضافة الى انها ايضا من القنوات التي تشمل مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام التركية التي يتم عرضها للمرة الاولى على الاطلاق، كما أنها ايضا من القنوات الكبيرة فى عالم البرامج المخصصة باللهجة الخليجية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قد تعتبر أن تردد قناة الفجر الجزائرية من أكثر عمليات البحث الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى جوجل أيضا، وذلك لأنها من اكبر القنوات المتميزة في بث مسلسلات مختلفة وافلام جديدة وعرضها بشكل متواصل ودائم في جميع الأوقات ، والتي تعتبر من اكثر المميزات التي تشملها القناة لكافة عشاق اللغة التركية والدراما التركية على مدار 24، بالاضافة الى انه يتوافر التردد على كل من القمر الصناعي عرب سات ونايل سات الأتي وهما:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11998.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ¾.

قناة الفجر الجزائرية

تعتبر ان قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات المتميزة جدًا التي من خلالها يتم الوصول الى أكبر واهم المسلسلات التي يتم البحث عليها على مدار الموسم ولم يتم الوصول الى المشاهدة او الجودة العالية مثلما يحدث على قناة الفجر الجزائرية، بالاضافة الى انها ايضا تشمل فواصل اعلانية قصيرة وهذا أكثر ما يميزها، بالاضافة الى ان جميع المسلسلات التركية الحديثة يتم عرضها مرة اسبوعيًا بعد عرضها مباشرة فى تركيا.