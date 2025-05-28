بدون رقم امتحاني .. نتائج السادس الأبتدائي 2025 الدور الأول “موعد ظهورها الرسمي”

قد يبحث العديد من الطلاب بداخل العراق عن نتائج السادس الأبتدائي 2025 الدور الأول والذي تعتبر من أول عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وقد أوضحت الجهات المختصة على الرد الحاسم، حول موعد صدور النتائج وعن الطريقة الصحيحة، التي من خلالها يتم التعامل مع جميع الادارات التعليمة بداخل العراق.

نتائج السادس الأبتدائي 2025 الدور الأول

قد اوضحت الأدارات التعليمة المخصصة في دولة العراق عن القرار الحاسم حول نتائج السادس الأبتدائي 2025 الدور الأول، وأعلنت رسميًا بان الوزارة التعليمة، لم تقم بصدور النتائج حتي هذه اللحظة الحالية، وعلى أنه سوف يتم صدورها، بعد الأنتهاء الفوري من تصحيح جميع الأوراق الخاصة بالطلاب، بالأضافة الى أنه ايضا في حالة تأكيد النتائج سوف يتم الاعلان الرسمي عنها بشكل مؤكد من خلال الجهات المختصة فقط.

موعد نتائج امتحانات الصف السادس

قد اوضحت الجهات المختصة التابعة للأدارة التعليمية، والتي سوف يتم الأعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها فقط، وما هو غير ذلك لا يجب ان يتم التعامل به أو الاخذ به كـ قرار رسمي على الأطلاق، كما أشارت الجهات المختصة، بأن جميع القرارات الرسمية سوف يتم تقديمها والأعلان الرسمي عنها من خلال موقع وزارة التعليم فقط، وعلى جميع الطلاب وأولياء الأمور ان يقومون بالتسجيل بموقع الوزارة فقط، ومشاهدة جميع القرارات والتصريحات الجديدة المخصصة من الوزارة لكافة الطلاب بداخل العراق.