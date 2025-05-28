رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي بوابة التعليم الاساسي 2025 لجميع المدارس.. فور ظهورها

مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي يتزايد البحث حول نتيجة الصف الاول الاعدادي بوابة التعليم الاساسي 2025، حيث ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي عبر الموقع الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وفي هذا المقال نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة الاستعلام عن النتيجة، والخطوات الصحيحة للحصول عليها فور تفعيل الرابط.

نتيجة الصف الاول الاعدادي بوابة التعليم الاساسي 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الصف الأول الإعدادي ستكون متاحة فقط عبر بوابة التعليم الأساسي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة لأوراق الإجابة، وابتداءً من يوم الثلاثاء 27 مايو، باشرت لجان التصحيح عملها في جمع الدرجات وتدقيقها، ليتم بعد ذلك رفع النتائج بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي، بالإضافة إلى توفيرها في المدارس.

وتهيب الوزارة بجميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء الشائعات، حيث أن النتيجة ستُعلن رسميًا فور الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والفنية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2025 من خلال بوابة التعليم الأساسي

للحصول على نتيجة الصف الاول الاعدادي بوابة التعليم الاساسي 2025، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لــ بوابة التعليم الأساسي.

اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية”.

الدخول إلى قائمة “سنوات التعليم الأساسي”.

تحديد الصف الدراسي: الصف الأول الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني (2025).

إدخال الرقم القومي للطالب من شهادة الميلاد.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

متى تظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025؟

من المتوقع إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وتؤكد مصادر داخل وزارة التربية والتعليم أن النتائج سيتم تحميلها بشكل تدريجي على البوابة الإلكترونية لكل محافظة على حدة.